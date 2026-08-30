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Дорощук выиграл медаль Континентального тура

Украинец был в шаге от золота.
Сегодня, 21:30       Автор: Андрей Безуглый
Олег Дорощук / Getty Images
Олег Дорощук / Getty Images

В Беллинцоне, Швейцария, состоялся этап серебряной серии Континентальной лиги по легкой атлетике.

В секторе прыжков в высоту Украину представлял Олег Дорощук.

Украинец начал очень уверенно, взяв первые три высоты с первой попытки и возглавил таблицу. 

Первую ошибку Дорощук допустил на высоте 2.28 м., однако здесь же и решилась судьба медалей, так как планку взял лишь один спортсмен.

В итоге за счет количества попыток украинец выиграл серебряную медаль этапа.

Континентальный тур, Беллинцоне, прыжки в высоту среди мужчин

  1. Джуваон Харрисон (США) — 2,28 м
  2. Олег Дорощук (Украина) — 2,24 м
  3. Рэймонд Ричардс (Ямайка) — 2,24 м

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