Дорощук выиграл медаль Континентального тура

Украинец был в шаге от золота.

В Беллинцоне, Швейцария, состоялся этап серебряной серии Континентальной лиги по легкой атлетике.

В секторе прыжков в высоту Украину представлял Олег Дорощук.

Украинец начал очень уверенно, взяв первые три высоты с первой попытки и возглавил таблицу.

Первую ошибку Дорощук допустил на высоте 2.28 м., однако здесь же и решилась судьба медалей, так как планку взял лишь один спортсмен.

В итоге за счет количества попыток украинец выиграл серебряную медаль этапа.

Континентальный тур, Беллинцоне, прыжки в высоту среди мужчин

Джуваон Харрисон (США) — 2,28 м Олег Дорощук (Украина) — 2,24 м Рэймонд Ричардс (Ямайка) — 2,24 м

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