Челси обыграл Брайтон в яркой перестрелке

В воскресенье, 30 августа, Челси принимал дома Брайтон.

Лондонцам удалось быстро открыть счет на домашней арене, Лавия забил после углового. А еще через десять минут Роджерс и Нету оформили второй гол.

Челси продолжил давить, и уже Жоао Педро забил третий гол. И наконец после этого Брайтон смог открыть счет своим голам после классного выстрела Ялькуйе.

Второй тайм уже был более скуден на яркие моменты.Челси полностью отдал мяч сопернику и сосредоточился на обороне. В итоге посреди тайма Педро срезал мяч в собственные ворота, но в концовке матча Палмер поставил точку.

Однако Брайтон так и не считал и продолжил борьу до самого конца. Настоящую точку в матче поставил Паскаль Гросс на последней минуте поединка, на большее у "чаек" просто не было времени.

Челси - Брайтон 4:3

Голы: Лавия, 4, Нету, 14, Педро, 32, Палмер, 74 - Ялькуйе, 35, Педро (автогол), 63, Гросс, 90+6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!