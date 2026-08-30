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Промоутер объяснил поражение Беринчика и намекнул на его дальнейшую карьеру

Александр Красюк отреагировал на вторую подряд неудачу своего подопечного, признав превосходство молодого британца.
Сегодня, 15:45       Автор: Сергей Носенко
Бой Беринчик - Ноукс / Getty Images
Бой Беринчик - Ноукс / Getty Images

Украинский промоутер Александр Красюк прокомментировал поражение своего клиента Дениса Беринчика от Сэма Ноукса. Бой прошел 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне и завершился единогласным решением судей в пользу британца.

“Решение судей абсолютно адекватное и в полной мере отражает ход событий”, — заявил Красюк для Sport.ua. — “К сожалению, антропометрия и молодость сыграли свою роль. Разница в размерах и боевом весе напрямую повлияла на результат. Но хочу вам сказать, что в 38 лет отработать так на ногах, как это сделал Денис, мало кому под силу. Так что Сэм Ноукс молодец. Поздравляем его с победой и поясом WBO InterContinental”.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах боксера, промоутер отметил, что ближайший план — это отдых, восстановление, набраться сил, а решение относительно будущего Денис примет уже впоследствии.

Напомним, вышел видеообзор боя Беринчик — Ноукс с самыми яркими моментами поединка.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Красюк

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