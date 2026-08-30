Хргович: Это был не я, это был Иисус Христос во мне

После громкой сенсации в супертяжелом весе хорват объяснил, откуда у него взялись силы на камбэк.

В субботу, 29 августа, на арене O2 Arena в Лондоне хорват Филип Хргович победил британца Мозеса Итауму техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал вакантный титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе.

21-летний Итаума, подходивший к бою с рекордом 14-0 и статусом явного фаворита, уже во втором раунде отправил Хрговича в нокдаун и на протяжении большей части боя контролировал происходящее в ринге. Однако к концу седьмого раунда темп начал сказываться на британце, а в девятом выдохшийся Итаума уже не мог адекватно отвечать на давление соперника: рефери остановил поединок, а тренер Итаумы Бен Дэвисон практически одновременно выбросил полотенце. Победа Хрговича была зафиксирована техническим нокаутом.. После боя обессилевшего Итауму пришлось увозить с ринга на носилках.

После победы Хргович эмоционально обратился к зрителям:

“Скажу вам кое-что: сегодня это был не я. Это был Иисус Христос во мне. Святой Дух. Отец, Сын и Святой Дух. Это был не я. Я проигрывал каждый раунд, меня перебоксировали, и я не знаю, откуда у меня появилась энергия в девятом раунде. И это действительно была не моя сила — это был Святой Дух”.

Хргович также поблагодарил своего тренера Абеля Санчеса, менеджера Кита Коннолли и всю команду, заявив, что провел лучший тренировочный лагерь в своей жизни. Говоря об Итауме, новый чемпион назвал его потрясающим бойцом и заявил:

“Я — настоящее, а он определенно будущее”.

Хргович отметил, что по ходу боя чувствовал, как молодой британец начинает терять силы, и предположил, что Итауме пока не хватает опыта.

Напомним, За день до поединка между боксерами произошел конфликт. Когда на процедуре взвешивания Хргович повернулся к камерам, Итаума столкнул хорвата со сцены. В ответ Хргович дал британцу пощечину, после чего присутствующим пришлось вмешаться и развести двух боксеров.

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