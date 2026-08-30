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Хргович устроил главную сенсацию года в боксе

Вечер бокса в Лондоне на арене O2 Arena подарил зрителям неожиданную смену фаворита
Сегодня, 09:26       Автор: Сергей Носенко
Филип Хргович и Мозес Итаума / Getty Images
Филип Хргович и Мозес Итаума / Getty Images

В субботу, 29 августа, на арене O2 Arena в Лондоне прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за вакантный титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе между британцем Мозесом Итаумой и хорватом Филипом Хрговичем.

Поединок завершился одной из крупнейших сенсаций года в боксе. Сначала 21-летний Итаума, подходивший к бою с рекордом 14-0 и статусом фаворита, во втором раунде отправил Хрговича в нокдаун и на протяжении большей части боя полностью контролировал ход событий.

Однако к седьмому раунду британец начал заметно уставать, а в девятом раунде выдохшийся Итаума уже не мог адекватно отвечать на давление соперника — рефери остановил бой в пользу Хрговича техническим нокаутом. Хорват, ранее считавшийся аутсайдером поединка, стал первым в истории чемпионом мира в супертяжелом весе из Хорватии, улучшив свой рекорд до 21-1.

В тот же вечер в поединке за пояс WBO International Денис Беринчик и Сэм Ноукс провели 10 раундов, победителя определили судейские записки. Все трое судей отдали победу британцу — 100:90, 99:91, 98:92. Для Беринчика это стала уже второе поражение подряд. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Филипп Хргович Мозес Итаума

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