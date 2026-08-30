Сваток голом в добавленное время принес победу Остину

Защитник Остина Александр Сваток забил гол на исходе основного времени матча против Портленд Тимберс, принеся своей команде победу в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла в субботу, 29 августа, и завершилась со счетом 2:1 в пользу Остина.

Счет в матче открыл Факундо Торрес на 25-й минуте, замкнув передачу после комбинационной атаки через центр поля. Портленд сумел сравнять счет лишь на 89-й минуте — Антони реализовал пенальти.

Уже в компенсированное время после розыгрыша углового и серии рикошетов Сваток оказался первым на добивании и с близкого расстояния отправил мяч в ворота Джеймса Пантемиса

Off the corner! Oleksandr Svatok taps it home to put @AustinFC ahead with moments remaining in the match! pic.twitter.com/RLbfcI8kut — Major League Soccer (@MLS) August 30, 2026

Это уже второй гол украинца за карьеру в MLS. Победа стала для Остина второй подряд на выезде — команда впервые в сезоне выиграла два гостевых матча кряду после серии без побед в первых десяти выездных играх.

Также в субботу, 29 августа, свой матч в чемпионате Англии провел другой украинский защитник. Эвертон с Виталием Миколенко в составе сумел избежать поражения в поединке с Борнмутом.

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