iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сваток голом в добавленное время принес победу Остину

Украинский защитник поразил ворота с добивания на последних секундах матча.
Сегодня, 10:15       Автор: Сергей Носенко
Александр Сваток / Getty Images
Александр Сваток / Getty Images

Защитник Остина Александр Сваток забил гол на исходе основного времени матча против Портленд Тимберс, принеся своей команде победу в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла в субботу, 29 августа, и завершилась со счетом 2:1 в пользу Остина.

Счет в матче открыл Факундо Торрес на 25-й минуте, замкнув передачу после комбинационной атаки через центр поля. Портленд сумел сравнять счет лишь на 89-й минуте — Антони реализовал пенальти.

Уже в компенсированное время после розыгрыша углового и серии рикошетов Сваток оказался первым на добивании и с близкого расстояния отправил мяч в ворота Джеймса Пантемиса

Это уже второй гол украинца за карьеру в MLS. Победа стала для Остина второй подряд на выезде — команда впервые в сезоне выиграла два гостевых матча кряду после серии без побед в первых десяти выездных играх.

Также в субботу, 29 августа, свой матч в чемпионате Англии провел другой украинский защитник. Эвертон с Виталием Миколенко в составе сумел избежать поражения в поединке с Борнмутом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол MLS Александр Сваток

Статьи по теме

Месси устроил разгром — форвард забил четыре мяча Месси устроил разгром — форвард забил четыре мяча
Календарь Шахтера: "горняки" потерпели первое поражение в сезоне, уступив Полесью Календарь Шахтера: "горняки" потерпели первое поражение в сезоне, уступив Полесью
Болельщики выбрали имя для талисмана Шахтера Болельщики выбрали имя для талисмана Шахтера
Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций

Видео

Эпицентр решил исход матча против Кудривки — 0:3
Эпицентр решил исход матча против Кудривки — 0:3

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал 4-го тура УПЛ, дерби Реал Мадрид — Малага, игры ПСЖ (Монако — Марсель), Наполи и Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: Полесье победило Шахтер, ничья Левого Берега и Карпат, Эпицентр разгромил Кудривку
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров
Калинина снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы
просмотров

Последние новости

Бокс13:19
Итаума — Хргович: лучшие моменты боя — видео
Бокс12:31
Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео
Водные11:52
Украинка выиграла золото ЧМ-2026 по гребле на каноэ
Теннис11:19
Костюк стартует на US Open против 169-й ракетки мира
Футбол10:45
Месси устроил разгром — форвард забил четыре мяча
Футбол10:15
Сваток голом в добавленное время принес победу Остину
Бокс10:00
Хргович: Это был не я, это был Иисус Христос во мне
Украина09:30
Заря - Харьков: как букмекеры оценивают шансы команд?
Бокс09:26
Хргович устроил главную сенсацию года в боксе
Бокс08:57
Беринчик уступил Ноуксу в Лондоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK