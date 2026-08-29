Болельщики выбрали имя для талисмана Шахтера

Маскот горняков получил имя, которое теперь станет частью официальной атрибутики донецкого клуба.

Болельщики донецкого Шахтера выбрали имя для талисмана клуба. Маскот горняков официально будут называть Уголек.

Образ талисмана Шахтера связан с кротом — одним из символов донецкого клуба. Прозвище “кроты” закрепилось за игроками и болельщиками команды еще с советских времён именно из-за шахтерской профессии.

Имя Уголек станет частью клубной атрибутики и будет закреплено за маскотом горняков. Он будет носить 12-й номер на футболке.

Напомним, в субботу состоится матч между донецким Шахтером и житомирским Полесьем, который станет центральным в третьем туре чемпионата Украины по футболу.

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