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Болельщики выбрали имя для талисмана Шахтера

Маскот горняков получил имя, которое теперь станет частью официальной атрибутики донецкого клуба.
Сегодня, 13:57       Автор: Сергей Носенко
Маскот Уголек / ФК Шахтер Донецк
Маскот Уголек / ФК Шахтер Донецк

Болельщики донецкого Шахтера выбрали имя для талисмана клуба. Маскот горняков официально будут называть Уголек.

Образ талисмана Шахтера связан с кротом — одним из символов донецкого клуба. Прозвище “кроты” закрепилось за игроками и болельщиками команды еще с советских времён именно из-за шахтерской профессии.

Имя Уголек станет частью клубной атрибутики и будет закреплено за маскотом горняков. Он будет носить 12-й номер на футболке.

Напомним, в субботу состоится матч между донецким Шахтером и житомирским Полесьем, который станет центральным в третьем туре чемпионата Украины по футболу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Шахтар

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