Голкипер сборной Украины узнал, когда сможет вернуться к тренировкам
Основной вратарь Полесья сможет вернуться к полноценным тренировкам не раньше конца сентября.
Голкипер Полесья Евгений Волынец получил рецидив повреждения сухожилия передней мышцы бедра на летних сборах в Австрии.
По информации канала ТаТоТаке, вратарь прошел контрольное обследование после курса реабилитации. Согласно прогнозам врачей, Волынец сможет вернуться к тренировкам в общей группе не раньше международного окна для матчей сборной в конце сентября.
Сам голкипер ранее признавался, что первая попытка восстановления оказалась неудачной — травма потребовала значительно больше времени, чем изначально предполагалось..
Напомним, сегодня Полесье играет с Шахтером в центральном матче 4-го тура чемпионата Украины.
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