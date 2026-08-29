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Хоккей

Макар продлил контракт с Колорадо на 163,2 миллиона долларов

Защитник продолжил сотрудничество с клубом на выгодных условиях, побив сразу два лиговых рекорда.
Сегодня, 08:44       Автор: Сергей Носенко
Кейл Макар / Getty Images
Кейл Макар / Getty Images

Защитник Колорадо Кейл Макар подписал с клубом новый долгосрочный контракт. Речь идет о 8-летнем соглашении стоимостью 163,2 миллиона долларов, которое станет самым дорогим в истории лиги как по общей сумме, так и по среднегодовой зарплате — 20,4 миллиона долларов.

Предыдущий рекорд по общей стоимости контракта принадлежал Кириллу Капризову — 136 миллионов долларов, а по среднегодовой зарплате — Маклину Селебрини (18,8 миллиона долларов).

27-летний канадец был выбран Колорадо на драфте-2017 под 4-м общим номером. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2022 году, дважды становился обладателем Норрис Трофи, а также получал Конн Смайт Трофи и Колдер Трофи.

В прошлом регулярном чемпионате Макар провел 75 матчей, в которых набрал 79 очков (20 заброшенных шайб + 59 результативных передач). В целом же на счету защитника 470 матчей и 507 очков (136+371) за карьеру.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стала Каролина, которая в финальной серии со счетом 4:2 обыграла Вегас. В решающем шестом матче Харрикейнз победили со счетом 3:0 и во второй раз в своей истории завоевали главный трофей НХЛ.

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