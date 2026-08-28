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Футбол

Бавария стартовала с уверенной победы над Штутгартом

Мюнхенцы устроили очередную феерию.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

В пятницу, 28 августа, Бавария и Штутгарт встретились в рамках первого тура Бундеслиги.

Гости неплохо начали и могли даже открывать счет, но в итоге это сделала Бавария после углового. Однако до конца тайма мюнхенцы не сумели больше ничего сделать.

Зато старт второй половины игры вышел очень жарким.

Вагноман сравнял счет уже на 52-й минуте, в ответной атаке Олисе снова вывел Баварию вперед, а еще через две минуты Вагноман отличился в собственных воротах.

После такого Баварии оставалось только довести матч до победы, что они и сделали, забив еще дважды на последних минутах игры.

Бавария - Штутгарт 5:1
Голы: Упамекано, 21, Олисе, 55, Вагноман (автогол), 57, Павлович, 82, Диас, 90+2 - Вагноман, 52

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