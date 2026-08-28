Сборная Украины стартовала с победы в отборе ЧМ-2027

В пятницу, 28 августа, сборные Украины и Греции встретились в финальном раунде отбора на ЧМ-2027 по баскетболу.

Первая четверть осталась за "сине-желтыми" с преимуществом в пять очков, но вторую забрали греки.

Вторая половина игра была очень близкой, но в какой-то момент нашей команде удалось оторваться на 12 очков, хотя к концу матча Греция и сократила разрыв до шести.

В итоге поединок завершился 82:76, а сборная Украины впервые обыграла Грецию в официальных матчах. Также "сине-желтые" заняли промежуточную первую позицию в группе.

Отборочный турнир ЧМ-2027 по баскетболу. Финальный раунд. 1-й тур

Украина — Греция 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17)

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