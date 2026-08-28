Колос и Оболонь наконец доиграл матч четвертого тура
В пятницу, 28 августа, Колос принимал дома Оболонь.
Хозяева сразу продемонстрировали свои намерения, проведя ряд неплохих атак. Однако лучшие моменты упустил Кане.
Еще один сумасшедший шанс имел малиец в конце тайма, но снова умудрился не попасть в створ.
Во втором тайме ситуация на поле мало изменилась, разве что гости стали чаще допускать провалы в обороне. Но тут уже подстраховывал Федоровский.
На 76-й минуте матч прервался из-за воздушной тревоги на два с половиной часа, потому доигрывали команды не очень активно. Клубы обменялись моментами и в итоге просто поделили очки.
Статистика матча Колос - Оболонь 4-го тура чемпионата Украины
Колос - Оболонь 0:0
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 4 - 3
Удары в створ: 1 - 1
Угловые: 6 - 2
Фолы: 2 - 1
Колос: Пахолюк — Рухадзе, Гончаренко, Козик (Хрипчук, 62), Савчук — Элиас — Салабай (Касалла, 76), Ррапай, Демченко, Кане (Тахири, 76) — Климчук (Ндукве, 62)
Оболонь: Федоровский – Морозко (Полегенько, 30), Прокопчук, Ермаков, Капинус – Чех (Волохатый, 73), Мишнев – Шулянский (Мединский, 73), Слободян, Суханов (Маткевич, 63) – Устименко (Лях, 63)
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