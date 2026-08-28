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Футбол

Сикан забил свой пятый гол за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

Украинский нападающий приложился к повторному разгрому Кайрата.
Сегодня, 09:42       Автор: Игорь Мищук
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Украинский нападающий Андерлехта Даниил Сикан забил свой очередной гол в квалификации Лиги Европы.

После разгрома 3:0 Кайрата в первом поединке раунда плей-офф бельгийцы ответный матч завершили с аналогичным результатом, а украинец помог своей команде добиться убедительной победы.

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На 53-й минуте украинский форвард получил мяч в штрафной соперника, разобрался с защитниками и с угла вратарской отправил мяч в сетку, удвоив результат во встрече.

Для Сикана этот гол стал пятым в восьми матчах текущего сезона. Все свои мячи украинец забил в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Шахтер получил соперников в Лиге чемпионов.

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Сикан забил свой пятый гол за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Сикан забил свой пятый гол за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

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