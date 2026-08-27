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ПСЖ сыграет с Барселоной, Реал - с Арсеналом, Бавария - с МЮ: полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Все участники узнали своих соперников на общем этапе еврокубкового турнира.
Вчера, 21:30       Автор: Игорь Мищук
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов / Getty Images
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов / Getty Images

В четверг, 27 августа, в Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.

В ходе жеребьевки 36 участников были распределены по четырем корзинам и получили по два соперника из каждой.

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На общем этапе Лиги чемпионов каждая команда проведет по восемь матчей - четыре дома и четыре на выезде. С первым указанным соперником команда сыграет на своем поле, а со вторым - в гостях и так далее с чередованием.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Корзина 1:

  • ПСЖ: Барселона, Манчестер Сити, Рома, Астон Вилла, Галатасарай, Вильярреал, Слован, Комо;
  • Бавария: Арсенал, Атлетико, Бетис, Манчестер Юнайтед, Буде-Глимт, Лилль, Славия, Викинг;
  • Реал: Интер, Арсенал, ПСВ, Рома, Лейпциг, Шахтер, ЛАСК, АЕК;
  • Ливерпуль: Атлетико, Интер, Порту, Брюгге, Вильярреал, Фенербахче, Ланс, ЛАСК;
  • Интер: Ливерпуль, Реал, Брюгге, Боруссия Д, Шахтер, Фейенорд, Штутгарт, Слован;
  • Манчестер Сити: ПСЖ, Барселона, Спортинг, Порту, Наполи, Лейпциг, АЕК, Ланс;
  • Арсенал: Реал, Бавария, Боруссия Д, Бетис, Лилль, Наполи, Сабах, Славия;
  • Барселона: Манчестер Сити, ПСЖ, Астон Вилла, Спортинг, Фейенорд, Галатасарай, Комо, Сабах;
  • Атлетико: Бавария, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, ПСВ, Фенербахче, Буде-Глимт, Викинг, Штутгарт.

Корзина 2:

  • Боруссия Дортмунд: Интер, Арсенал, Бетис, Астон Вилла, Вильярреал, Буде-Глимт, АЕК, Сабах;
  • Рома: Реал, ПСЖ, Спортинг, Манчестер Юнайтед, Лилль, Фенербахче, Слован, АЕК;
  • Спортинг: Барселона, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Рома, Галатасарай, Шахтер, ЛАСК, Ланс;
  • Астон Вилла: ПСЖ, Барселона, Боруссия Д, Брюгге, Фенербахче, Галатасарай, Викинг, Славия;
  • Порту: Манчестер Сити, Ливерпуль, ПСВ, Бетис, Наполи, Фейенорд, Славия, ЛАСК;
  • Манчестер Юнайтед: Бавария, Атлетико, Рома, Спортинг, Лейпциг, Вильярреал, Сабах, Комо;
  • Брюгге: Ливерпуль, Интер, Астон Вилла, ПСВ, Буде-Глимт, Наполи, Ланс, Штутгарт;
  • Бетис: Арсенал, Бавария, Порту, Боруссия Д, Фейенорд, Лилль, Комо, Слован;
  • ПСВ: Атлетико, Реал, Брюгге, Порту, Шахтер, Лейпциг, Штутгарт, Викинг.

Корзина 3:

  • Фейенорд: Интер, Барселона, Порту, Бетис, Лейпциг, Галатасарай, Комо, Викинг;
  • Лилль: Бавария, Арсенал, Бетис, Рома, Галатасарай, Буде-Глимт, Слован, Штутгарт;
  • Буде-Глимт: Атлетико, Бавария, Боруссия Д, Брюгге, Лилль, Наполи, ЛАСК, Ланс;
  • Наполи: Арсенал, Манчестер Сити, Брюгге, Порту, Буде-Глимт, Вильярреал, Викинг, Сабах;
  • Лейпциг: Манчестер Сити, Реал, ПСВ, Манчестер Юнайтед, Шахтер, Фейеноорд, Ланс, Комо;
  • Вильярреал: ПСЖ, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Боруссия Д, Наполи, Фенербахче, Сабах, Славия;
  • Фенербахче: Ливерпуль, Атлетико, Рома, Астон Вилла, Вильярреал, Шахтер, Славия, ЛАСК;
  • Шахтер: Реал, Интер, Спортинг, ПСВ, Фенербахче, Лейпциг, АЕК, Слован;
  • Галатасарай: Барселона, ПСЖ, Астон Вилла, Спортинг, Фейенорд, Лилль, Штутгарт, АЕК.

Корзина 4:

  • Славия Прага: Арсенал, Бавария, Астон Вилла, Порту, Вильярреал, Фенербахче, Ланс, Сабах;
  • Штутгарт: Атлетико, Интер, Брюгге, ПСВ, Лилль, Галатасарай, Викинг, Слован;
  • АЕК Афины: Реал, Манчестер Сити, Рома, Боруссия Д, Галатасарай, Шахтер, ЛАСК, Комо;
  • ЛАСК: Ливерпуль, Реал, Порту, Спортинг, Фенербахче, Буде-Глимт, Слован, АЕК;
  • Комо: ПСЖ, Барселона, Манчестер Юнайтед, Бетис, Лейпциг, Фейенорд, АЕК, Ланс;
  • Ланс: Манчестер Сити, Ливерпуль, Спортинг, Брюгге, Буде-Глимт, Лейпциг, Комо, Славия;
  • Викинг: Бавария, Атлетико, ПСВ, Астон Вилла, Фейенорд, Наполи, Сабах, Штутгарт;
  • Сабах: Барселона, Арсенал, Боруссия Д, Манчестер Юнайтед, Наполи, Вильярреал, Славия, Викинг;
  • Слован Братислава: Интер, ПСЖ, Бетис, Рома, Шахтер, Лилль, Штутгарт, ЛАСК.

Расписание Лиги чемпионов с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее субботы, 29 августа, а общий этап начнется 8 сентября.

Напомним, ранее Шахтер определился, где будет проводить номинально домашние матчи Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жеребьевка Лиги чемпионов

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