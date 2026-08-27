ПСЖ сыграет с Барселоной, Реал - с Арсеналом, Бавария - с МЮ: полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Все участники узнали своих соперников на общем этапе еврокубкового турнира.

В четверг, 27 августа, в Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.

В ходе жеребьевки 36 участников были распределены по четырем корзинам и получили по два соперника из каждой.

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На общем этапе Лиги чемпионов каждая команда проведет по восемь матчей - четыре дома и четыре на выезде. С первым указанным соперником команда сыграет на своем поле, а со вторым - в гостях и так далее с чередованием.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Корзина 1:

ПСЖ : Барселона, Манчестер Сити, Рома, Астон Вилла, Галатасарай, Вильярреал, Слован, Комо;

: Барселона, Манчестер Сити, Рома, Астон Вилла, Галатасарай, Вильярреал, Слован, Комо; Бавария : Арсенал, Атлетико, Бетис, Манчестер Юнайтед, Буде-Глимт, Лилль, Славия, Викинг;

: Арсенал, Атлетико, Бетис, Манчестер Юнайтед, Буде-Глимт, Лилль, Славия, Викинг; Реал : Интер, Арсенал, ПСВ, Рома, Лейпциг, Шахтер, ЛАСК, АЕК;

: Интер, Арсенал, ПСВ, Рома, Лейпциг, Шахтер, ЛАСК, АЕК; Ливерпуль : Атлетико, Интер, Порту, Брюгге, Вильярреал, Фенербахче, Ланс, ЛАСК;

: Атлетико, Интер, Порту, Брюгге, Вильярреал, Фенербахче, Ланс, ЛАСК; Интер : Ливерпуль, Реал, Брюгге, Боруссия Д, Шахтер, Фейенорд, Штутгарт, Слован;

: Ливерпуль, Реал, Брюгге, Боруссия Д, Шахтер, Фейенорд, Штутгарт, Слован; Манчестер Сити : ПСЖ, Барселона, Спортинг, Порту, Наполи, Лейпциг, АЕК, Ланс;

: ПСЖ, Барселона, Спортинг, Порту, Наполи, Лейпциг, АЕК, Ланс; Арсенал : Реал, Бавария, Боруссия Д, Бетис, Лилль, Наполи, Сабах, Славия;

: Реал, Бавария, Боруссия Д, Бетис, Лилль, Наполи, Сабах, Славия; Барселона : Манчестер Сити, ПСЖ, Астон Вилла, Спортинг, Фейенорд, Галатасарай, Комо, Сабах;

: Манчестер Сити, ПСЖ, Астон Вилла, Спортинг, Фейенорд, Галатасарай, Комо, Сабах; Атлетико: Бавария, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, ПСВ, Фенербахче, Буде-Глимт, Викинг, Штутгарт.

Корзина 2:

Боруссия Дортмунд : Интер, Арсенал, Бетис, Астон Вилла, Вильярреал, Буде-Глимт, АЕК, Сабах;

: Интер, Арсенал, Бетис, Астон Вилла, Вильярреал, Буде-Глимт, АЕК, Сабах; Рома : Реал, ПСЖ, Спортинг, Манчестер Юнайтед, Лилль, Фенербахче, Слован, АЕК;

: Реал, ПСЖ, Спортинг, Манчестер Юнайтед, Лилль, Фенербахче, Слован, АЕК; Спортинг : Барселона, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Рома, Галатасарай, Шахтер, ЛАСК, Ланс;

: Барселона, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Рома, Галатасарай, Шахтер, ЛАСК, Ланс; Астон Вилла : ПСЖ, Барселона, Боруссия Д, Брюгге, Фенербахче, Галатасарай, Викинг, Славия;

: ПСЖ, Барселона, Боруссия Д, Брюгге, Фенербахче, Галатасарай, Викинг, Славия; Порту : Манчестер Сити, Ливерпуль, ПСВ, Бетис, Наполи, Фейенорд, Славия, ЛАСК;

: Манчестер Сити, Ливерпуль, ПСВ, Бетис, Наполи, Фейенорд, Славия, ЛАСК; Манчестер Юнайтед : Бавария, Атлетико, Рома, Спортинг, Лейпциг, Вильярреал, Сабах, Комо;

: Бавария, Атлетико, Рома, Спортинг, Лейпциг, Вильярреал, Сабах, Комо; Брюгге : Ливерпуль, Интер, Астон Вилла, ПСВ, Буде-Глимт, Наполи, Ланс, Штутгарт;

: Ливерпуль, Интер, Астон Вилла, ПСВ, Буде-Глимт, Наполи, Ланс, Штутгарт; Бетис : Арсенал, Бавария, Порту, Боруссия Д, Фейенорд, Лилль, Комо, Слован;

: Арсенал, Бавария, Порту, Боруссия Д, Фейенорд, Лилль, Комо, Слован; ПСВ: Атлетико, Реал, Брюгге, Порту, Шахтер, Лейпциг, Штутгарт, Викинг.

Корзина 3:

Фейенорд : Интер, Барселона, Порту, Бетис, Лейпциг, Галатасарай, Комо, Викинг;

: Интер, Барселона, Порту, Бетис, Лейпциг, Галатасарай, Комо, Викинг; Лилль : Бавария, Арсенал, Бетис, Рома, Галатасарай, Буде-Глимт, Слован, Штутгарт;

: Бавария, Арсенал, Бетис, Рома, Галатасарай, Буде-Глимт, Слован, Штутгарт; Буде-Глимт : Атлетико, Бавария, Боруссия Д, Брюгге, Лилль, Наполи, ЛАСК, Ланс;

: Атлетико, Бавария, Боруссия Д, Брюгге, Лилль, Наполи, ЛАСК, Ланс; Наполи : Арсенал, Манчестер Сити, Брюгге, Порту, Буде-Глимт, Вильярреал, Викинг, Сабах;

: Арсенал, Манчестер Сити, Брюгге, Порту, Буде-Глимт, Вильярреал, Викинг, Сабах; Лейпциг : Манчестер Сити, Реал, ПСВ, Манчестер Юнайтед, Шахтер, Фейеноорд, Ланс, Комо;

: Манчестер Сити, Реал, ПСВ, Манчестер Юнайтед, Шахтер, Фейеноорд, Ланс, Комо; Вильярреал : ПСЖ, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Боруссия Д, Наполи, Фенербахче, Сабах, Славия;

: ПСЖ, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Боруссия Д, Наполи, Фенербахче, Сабах, Славия; Фенербахче : Ливерпуль, Атлетико, Рома, Астон Вилла, Вильярреал, Шахтер, Славия, ЛАСК;

: Ливерпуль, Атлетико, Рома, Астон Вилла, Вильярреал, Шахтер, Славия, ЛАСК; Шахтер : Реал, Интер, Спортинг, ПСВ, Фенербахче, Лейпциг, АЕК, Слован;

: Реал, Интер, Спортинг, ПСВ, Фенербахче, Лейпциг, АЕК, Слован; Галатасарай: Барселона, ПСЖ, Астон Вилла, Спортинг, Фейенорд, Лилль, Штутгарт, АЕК.

Корзина 4:

Славия Прага : Арсенал, Бавария, Астон Вилла, Порту, Вильярреал, Фенербахче, Ланс, Сабах;

: Арсенал, Бавария, Астон Вилла, Порту, Вильярреал, Фенербахче, Ланс, Сабах; Штутгарт : Атлетико, Интер, Брюгге, ПСВ, Лилль, Галатасарай, Викинг, Слован;

: Атлетико, Интер, Брюгге, ПСВ, Лилль, Галатасарай, Викинг, Слован; АЕК Афины : Реал, Манчестер Сити, Рома, Боруссия Д, Галатасарай, Шахтер, ЛАСК, Комо;

: Реал, Манчестер Сити, Рома, Боруссия Д, Галатасарай, Шахтер, ЛАСК, Комо; ЛАСК : Ливерпуль, Реал, Порту, Спортинг, Фенербахче, Буде-Глимт, Слован, АЕК;

: Ливерпуль, Реал, Порту, Спортинг, Фенербахче, Буде-Глимт, Слован, АЕК; Комо : ПСЖ, Барселона, Манчестер Юнайтед, Бетис, Лейпциг, Фейенорд, АЕК, Ланс;

: ПСЖ, Барселона, Манчестер Юнайтед, Бетис, Лейпциг, Фейенорд, АЕК, Ланс; Ланс : Манчестер Сити, Ливерпуль, Спортинг, Брюгге, Буде-Глимт, Лейпциг, Комо, Славия;

: Манчестер Сити, Ливерпуль, Спортинг, Брюгге, Буде-Глимт, Лейпциг, Комо, Славия; Викинг : Бавария, Атлетико, ПСВ, Астон Вилла, Фейенорд, Наполи, Сабах, Штутгарт;

: Бавария, Атлетико, ПСВ, Астон Вилла, Фейенорд, Наполи, Сабах, Штутгарт; Сабах : Барселона, Арсенал, Боруссия Д, Манчестер Юнайтед, Наполи, Вильярреал, Славия, Викинг;

: Барселона, Арсенал, Боруссия Д, Манчестер Юнайтед, Наполи, Вильярреал, Славия, Викинг; Слован Братислава: Интер, ПСЖ, Бетис, Рома, Шахтер, Лилль, Штутгарт, ЛАСК.

Расписание Лиги чемпионов с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее субботы, 29 августа, а общий этап начнется 8 сентября.

Напомним, ранее Шахтер определился, где будет проводить номинально домашние матчи Лиги чемпионов.

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