Бондарь - о жеребьевке Лиги чемпионов: Будет очень интересно сыграть против Боруссии и Баварии

Центрбек Шахтера поделился впечатлениями от соперников, с которыми ему и его одноклубникам предстоит встретиться.

УЕФА провел в Монако жеребьевку нового формата Лиги чемпионов - в сезоне-2024/25 дебютирует основная часть еврокубка, которая призвана заменить привычный групповой этап.

Игроки Шахтера собрались все в Киеве, где они вместе следили за жеребьевкой. По ее завершению защитник "горняков" Валерий Бондарь прокомментировал, что ожидает его команду.

"(Самый интересный соперник лично для Бондаря) Арсенал. Мы разобрались, что будет 8 матчей: до декабря будет 6 матчей, как в прошлом формате Лиги чемпионов. Потом еще 2 матча. 4 дома, 4 на выезде", - сказал Валерий.

"Будет очень интересно сыграть со всеми, очень интересная жеребьевка, новый формат".

Украинец признался, что "оранжево-черные" неудачно выступают в противостояниях с клубами немецкой Бундеслиги.

Источник: Getty Images

"Если вспомнить прошлогодние выступления, нам трудно даются матчи против немецких команд. Если посмотреть на первую корзину, то там все топ-команды, которые выигрывают свои чемпионаты или проходят очень далеко в Лиге чемпионов".

Будет очень интересно сыграть с Боруссией, Баварией и т.д. Это все топ-5 чемпионаты, там не могут быть команды, которые не заслуживают играть в Лиге чемпионов.

"Если мы хотим играть против топ-команд, то нужно ровняться на топ-чемпионаты, как Англия, где играют каждые три дня. Нам нужно привыкать к этому темпу. У нас чемпионат закончится в декабре, будет какой-то отпуск. Но думаю, что все будут готовы к матчам в январе. Надеюсь, будут матчи и в февраде. Может, нет. Посмотрим".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедшей жеребьевки основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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