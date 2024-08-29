iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лига чемпионов: результаты жеребьевки

Команды главного еврокубка узнали, с кем им придется встретиться, чтобы пройти в плей-офф.
Сегодня, 20:10
Лига чемпионов / Getty Images
Лига чемпионов / Getty Images

В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка дебютной основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В процессе жеребьевки, которая проводилась в обновленном формате, команды не распределялись по группам - они получили список из восьми команд, с которыми им придется встретиться в рамках основной части.

Всего же на данном этапе выступят 36 команд, среди которых будет  донецкий Шахтер.

Результаты жеребьевки основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25

Корзина №1

  • Манчестер Сити: Интер, ПСЖ, Брюгге, Ювентус, Фейеноорд, Спортинг, Спарта, Слован;
  • Интер: РБ Лейпциг, Манчестер Сити, Арсенал, Байер, Црвена Звезда, Янг Бойз, Монако, Спарта;
  • Бавария: ПСЖ, Барселона, Бенфика, Шахтер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Слован, Астон Вилла;
  • РБ Лейпциг: Ливерпуль, Интер, Ювентус, Атлетико, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм;
  • Боруссия Дортмунд: Барселона, Реал, Шахтер, Брюгге, Селтик, Динамо Загреб, Штурм, Болонья;
  • Барселона: Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Бенфика, Янг Бойз, Црвена Звезда, Брест, Монако;
  • Реал: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Милан, Аталанта, РБ Зальцбург, Лилль, Штутгарт, Брест;
  • Ливерпуль: Реал, РБ Лейпциг, Байер, Милан, Лилль, ПСВ, Болонья, Жирона.
  • ПСЖ: Манчестер Сити, Бавария, Атлетико, Арсенал, ПСВ, РБ Зальцбург, Жирона, Штутгарт

Корзина №2

  • Атлетико: РБ Лейпциг, ПСЖ, Байер, Бенфика, Лилль, РБ Зальцбург, Слован, Спарта;
  • Аталанта: Реал, Барселона, Арсенал, Шахтер, Селтик, Янг Бойз, Штурм, Штутгарт;
  • Брюгге: Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити, Ювентус, Милан, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм;
  • Байер: Интер, Ливерпуль, Милан, Атлетико, РБ Зальцбург, Фейеноорд, Спарта, Брест;
  • Арсенал: ПСЖ, Интер, Шахтер, Аталанта, Динамо Загреб, Спортинг, Монако, Жирона;
  • Бенфика: Барселона, Бавария, Атлетико, Ювентус, Фейеноорд, Црвена Звезда, Болонья, Монако;
  • Милан: Ливерпуль, Реал, Брюгге, Байер, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Жирона, Слован;
  • Ювентус: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Бенфика, Брюгге, ПСВ, Лилль, Штутгарт, Астон Вилла;
  • Шахтер: Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест, Болонья.

Источник: Getty Images

Корзина №3

  • Янг Бойз: Интер, Барселона, Аталанта, Шахтер, Црвена Звезда, Селтик, Астон Вилла, Штутгарт;
  • ПСВ: Ливерпуль, ПСЖ, Шахтер, Ювентус, Спортинг, Црвена Звезда, Жирона, Брест;
  • Фейеноорд: Бавария, Манчестер Сити, Байер, Бенфика, РБ Зальцбург, Лилль, Спарта, Жирона;
  • Динамо Загреб: Боруссия Дортмунд, Бавария, Милан, Арсенал, Селтик, РБ Зальцбург, Монако, Слован;
  • Црвена Звезда: Барселона, Интер, Бенфика, Милан, ПСВ, Янг Бойз, Штутгарт, Монако;
  • РБ Зальцбург: ПСЖ, Реал, Атлетико, Байер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Брест, Спарта;
  • Селтик: РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Янг Бойз, Динамо Загреб, Слован, Астон Вилла;
  • Спортинг: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Арсенал, Брюгге, Лилль, ПСВ, Болонья, Штурм;

Корзина №4

  • Слован: Манчестер Сити, Бавария, Милан, Атлетико, Динамо Загреб, Селтик, Штутгарт, Жирона;
  • Монако: Барселона, Интер, Бенфика, Арсенал, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Астон Вилла, Болонья;
  • Спарта: Интер, Манчестер Сити, Атлетико, Байер, РБ Зальцбург, Фейеноорд, Брест, Штутгарт;
  • Астон Вилла: Бавария, РБ Лейпциг, Ювентус, Брюгге, Селтик, Янг Бойз, Болонья, Монако;
  • Болонья: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Шахтер, Бенфика, Лилль, Спортинг; Монако, Астон Вилла;
  • Жирона: Ливерпуль, ПСЖ, Арсенал, Милан, Фейеноорд, ПСВ, Слован, Штурм;
  • Штутгарт: ПСЖ, Реал, Аталанта, Ювентус, Янг Бойз, Црвена Звезда, Спарта, Слован;
  • Штурм: РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Спортинг, Лилль, Жирона, Брест;
  • Брест: Реал, Барселона, Байер, Шахтер, ПСВ, РБ Зальцбург, Штурм, Спарта.

Нечетные соперники - домашние матчи, четные - выездные.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей Шахтера в основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жеребьевка Лиги чемпионов жеребьевка

Статьи по теме

Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
Жеребкування Ліги чемпіонів: визначились склади всіх кошиків Жеребкування Ліги чемпіонів: визначились склади всіх кошиків
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Гонтарь принесла Украине вторую медаль Паралимпиады-2024 Гонтарь принесла Украине вторую медаль Паралимпиады-2024
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа21:20
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Олимпийские игры20:55
Гонтарь принесла Украине вторую медаль Паралимпиады-2024
НБА20:36
Карри и Голден Стэйт договорились о продлении контракта
Бокс20:25
Сиренко начал сотрудничество с Queensberry Promotions
Лига Чемпионов20:10
Лига чемпионов: результаты жеребьевки основной части
Бокс20:05
"Позаботьтесь о хороших местах": Усик посетит бой Джошуа - Дюбуа
Лига Чемпионов19:53
Шахтер в Лиге чемпионов: "горняки" узнали имена соперников по основной части
Олимпийские игры19:25
Украина завоевала первую медаль Паралимпиады-2024
Бокс19:05
Стивенсон выбрал себе соперника между Дэвисом и Хэйни
Европа19:02
Хавбек Манчестер Юнайтед получил повреждение и пропустит несколько матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK