Лига чемпионов: результаты жеребьевки
Команды главного еврокубка узнали, с кем им придется встретиться, чтобы пройти в плей-офф.
В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка дебютной основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.
В процессе жеребьевки, которая проводилась в обновленном формате, команды не распределялись по группам - они получили список из восьми команд, с которыми им придется встретиться в рамках основной части.
Всего же на данном этапе выступят 36 команд, среди которых будет донецкий Шахтер.
Результаты жеребьевки основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25
Корзина №1
- Манчестер Сити: Интер, ПСЖ, Брюгге, Ювентус, Фейеноорд, Спортинг, Спарта, Слован;
- Интер: РБ Лейпциг, Манчестер Сити, Арсенал, Байер, Црвена Звезда, Янг Бойз, Монако, Спарта;
- Бавария: ПСЖ, Барселона, Бенфика, Шахтер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Слован, Астон Вилла;
- РБ Лейпциг: Ливерпуль, Интер, Ювентус, Атлетико, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм;
- Боруссия Дортмунд: Барселона, Реал, Шахтер, Брюгге, Селтик, Динамо Загреб, Штурм, Болонья;
- Барселона: Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Бенфика, Янг Бойз, Црвена Звезда, Брест, Монако;
- Реал: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Милан, Аталанта, РБ Зальцбург, Лилль, Штутгарт, Брест;
- Ливерпуль: Реал, РБ Лейпциг, Байер, Милан, Лилль, ПСВ, Болонья, Жирона.
- ПСЖ: Манчестер Сити, Бавария, Атлетико, Арсенал, ПСВ, РБ Зальцбург, Жирона, Штутгарт
Корзина №2
- Атлетико: РБ Лейпциг, ПСЖ, Байер, Бенфика, Лилль, РБ Зальцбург, Слован, Спарта;
- Аталанта: Реал, Барселона, Арсенал, Шахтер, Селтик, Янг Бойз, Штурм, Штутгарт;
- Брюгге: Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити, Ювентус, Милан, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм;
- Байер: Интер, Ливерпуль, Милан, Атлетико, РБ Зальцбург, Фейеноорд, Спарта, Брест;
- Арсенал: ПСЖ, Интер, Шахтер, Аталанта, Динамо Загреб, Спортинг, Монако, Жирона;
- Бенфика: Барселона, Бавария, Атлетико, Ювентус, Фейеноорд, Црвена Звезда, Болонья, Монако;
- Милан: Ливерпуль, Реал, Брюгге, Байер, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Жирона, Слован;
- Ювентус: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Бенфика, Брюгге, ПСВ, Лилль, Штутгарт, Астон Вилла;
- Шахтер: Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест, Болонья.
Корзина №3
- Янг Бойз: Интер, Барселона, Аталанта, Шахтер, Црвена Звезда, Селтик, Астон Вилла, Штутгарт;
- ПСВ: Ливерпуль, ПСЖ, Шахтер, Ювентус, Спортинг, Црвена Звезда, Жирона, Брест;
- Фейеноорд: Бавария, Манчестер Сити, Байер, Бенфика, РБ Зальцбург, Лилль, Спарта, Жирона;
- Динамо Загреб: Боруссия Дортмунд, Бавария, Милан, Арсенал, Селтик, РБ Зальцбург, Монако, Слован;
- Црвена Звезда: Барселона, Интер, Бенфика, Милан, ПСВ, Янг Бойз, Штутгарт, Монако;
- РБ Зальцбург: ПСЖ, Реал, Атлетико, Байер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Брест, Спарта;
- Селтик: РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Янг Бойз, Динамо Загреб, Слован, Астон Вилла;
- Спортинг: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Арсенал, Брюгге, Лилль, ПСВ, Болонья, Штурм;
Корзина №4
- Слован: Манчестер Сити, Бавария, Милан, Атлетико, Динамо Загреб, Селтик, Штутгарт, Жирона;
- Монако: Барселона, Интер, Бенфика, Арсенал, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Астон Вилла, Болонья;
- Спарта: Интер, Манчестер Сити, Атлетико, Байер, РБ Зальцбург, Фейеноорд, Брест, Штутгарт;
- Астон Вилла: Бавария, РБ Лейпциг, Ювентус, Брюгге, Селтик, Янг Бойз, Болонья, Монако;
- Болонья: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Шахтер, Бенфика, Лилль, Спортинг; Монако, Астон Вилла;
- Жирона: Ливерпуль, ПСЖ, Арсенал, Милан, Фейеноорд, ПСВ, Слован, Штурм;
- Штутгарт: ПСЖ, Реал, Аталанта, Ювентус, Янг Бойз, Црвена Звезда, Спарта, Слован;
- Штурм: РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Спортинг, Лилль, Жирона, Брест;
- Брест: Реал, Барселона, Байер, Шахтер, ПСВ, РБ Зальцбург, Штурм, Спарта.
Нечетные соперники - домашние матчи, четные - выездные.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей Шахтера в основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.
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