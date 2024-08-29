Лига чемпионов: результаты жеребьевки

Команды главного еврокубка узнали, с кем им придется встретиться, чтобы пройти в плей-офф.

В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка дебютной основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В процессе жеребьевки, которая проводилась в обновленном формате, команды не распределялись по группам - они получили список из восьми команд, с которыми им придется встретиться в рамках основной части.

Всего же на данном этапе выступят 36 команд, среди которых будет донецкий Шахтер.

Результаты жеребьевки основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25

Корзина №1

Манчестер Сити : Интер, ПСЖ, Брюгге, Ювентус, Фейеноорд, Спортинг, Спарта, Слован;

: Интер, ПСЖ, Брюгге, Ювентус, Фейеноорд, Спортинг, Спарта, Слован; Интер : РБ Лейпциг, Манчестер Сити, Арсенал, Байер, Црвена Звезда, Янг Бойз, Монако, Спарта;

: РБ Лейпциг, Манчестер Сити, Арсенал, Байер, Црвена Звезда, Янг Бойз, Монако, Спарта; Бавария : ПСЖ, Барселона, Бенфика, Шахтер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Слован, Астон Вилла;

: ПСЖ, Барселона, Бенфика, Шахтер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Слован, Астон Вилла; РБ Лейпциг : Ливерпуль, Интер, Ювентус, Атлетико, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм;

: Ливерпуль, Интер, Ювентус, Атлетико, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм; Боруссия Дортмунд : Барселона, Реал, Шахтер, Брюгге, Селтик, Динамо Загреб, Штурм, Болонья;

: Барселона, Реал, Шахтер, Брюгге, Селтик, Динамо Загреб, Штурм, Болонья; Барселона : Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Бенфика, Янг Бойз, Црвена Звезда, Брест, Монако;

: Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Бенфика, Янг Бойз, Црвена Звезда, Брест, Монако; Реал : Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Милан, Аталанта, РБ Зальцбург, Лилль, Штутгарт, Брест;

: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Милан, Аталанта, РБ Зальцбург, Лилль, Штутгарт, Брест; Ливерпуль : Реал, РБ Лейпциг, Байер, Милан, Лилль, ПСВ, Болонья, Жирона.

: Реал, РБ Лейпциг, Байер, Милан, Лилль, ПСВ, Болонья, Жирона. ПСЖ: Манчестер Сити, Бавария, Атлетико, Арсенал, ПСВ, РБ Зальцбург, Жирона, Штутгарт

Корзина №2

Атлетико : РБ Лейпциг, ПСЖ, Байер, Бенфика, Лилль, РБ Зальцбург, Слован, Спарта;

: РБ Лейпциг, ПСЖ, Байер, Бенфика, Лилль, РБ Зальцбург, Слован, Спарта; Аталанта : Реал, Барселона, Арсенал, Шахтер, Селтик, Янг Бойз, Штурм, Штутгарт;

: Реал, Барселона, Арсенал, Шахтер, Селтик, Янг Бойз, Штурм, Штутгарт; Брюгге : Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити, Ювентус, Милан, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм;

: Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити, Ювентус, Милан, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм; Байер : Интер, Ливерпуль, Милан, Атлетико, РБ Зальцбург, Фейеноорд, Спарта, Брест;

: Интер, Ливерпуль, Милан, Атлетико, РБ Зальцбург, Фейеноорд, Спарта, Брест; Арсенал : ПСЖ, Интер, Шахтер, Аталанта, Динамо Загреб, Спортинг, Монако, Жирона;

: ПСЖ, Интер, Шахтер, Аталанта, Динамо Загреб, Спортинг, Монако, Жирона; Бенфика : Барселона, Бавария, Атлетико, Ювентус, Фейеноорд, Црвена Звезда, Болонья, Монако;

: Барселона, Бавария, Атлетико, Ювентус, Фейеноорд, Црвена Звезда, Болонья, Монако; Милан : Ливерпуль, Реал, Брюгге, Байер, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Жирона, Слован;

: Ливерпуль, Реал, Брюгге, Байер, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Жирона, Слован; Ювентус : Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Бенфика, Брюгге, ПСВ, Лилль, Штутгарт, Астон Вилла;

: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Бенфика, Брюгге, ПСВ, Лилль, Штутгарт, Астон Вилла; Шахтер: Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест, Болонья.

Источник: Getty Images

Корзина №3

Янг Бойз : Интер, Барселона, Аталанта, Шахтер, Црвена Звезда, Селтик, Астон Вилла, Штутгарт;

: Интер, Барселона, Аталанта, Шахтер, Црвена Звезда, Селтик, Астон Вилла, Штутгарт; ПСВ : Ливерпуль, ПСЖ, Шахтер, Ювентус, Спортинг, Црвена Звезда, Жирона, Брест;

: Ливерпуль, ПСЖ, Шахтер, Ювентус, Спортинг, Црвена Звезда, Жирона, Брест; Фейеноорд : Бавария, Манчестер Сити, Байер, Бенфика, РБ Зальцбург, Лилль, Спарта, Жирона;

: Бавария, Манчестер Сити, Байер, Бенфика, РБ Зальцбург, Лилль, Спарта, Жирона; Динамо Загреб : Боруссия Дортмунд, Бавария, Милан, Арсенал, Селтик, РБ Зальцбург, Монако, Слован;

: Боруссия Дортмунд, Бавария, Милан, Арсенал, Селтик, РБ Зальцбург, Монако, Слован; Црвена Звезда : Барселона, Интер, Бенфика, Милан, ПСВ, Янг Бойз, Штутгарт, Монако;

: Барселона, Интер, Бенфика, Милан, ПСВ, Янг Бойз, Штутгарт, Монако; РБ Зальцбург : ПСЖ, Реал, Атлетико, Байер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Брест, Спарта;

: ПСЖ, Реал, Атлетико, Байер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Брест, Спарта; Селтик : РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Янг Бойз, Динамо Загреб, Слован, Астон Вилла;

: РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Янг Бойз, Динамо Загреб, Слован, Астон Вилла; Спортинг: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Арсенал, Брюгге, Лилль, ПСВ, Болонья, Штурм;

Корзина №4

Слован : Манчестер Сити, Бавария, Милан, Атлетико, Динамо Загреб, Селтик, Штутгарт, Жирона;

: Манчестер Сити, Бавария, Милан, Атлетико, Динамо Загреб, Селтик, Штутгарт, Жирона; Монако : Барселона, Интер, Бенфика, Арсенал, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Астон Вилла, Болонья;

: Барселона, Интер, Бенфика, Арсенал, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Астон Вилла, Болонья; Спарта : Интер, Манчестер Сити, Атлетико, Байер, РБ Зальцбург, Фейеноорд, Брест, Штутгарт;

: Интер, Манчестер Сити, Атлетико, Байер, РБ Зальцбург, Фейеноорд, Брест, Штутгарт; Астон Вилла : Бавария, РБ Лейпциг, Ювентус, Брюгге, Селтик, Янг Бойз, Болонья, Монако;

: Бавария, РБ Лейпциг, Ювентус, Брюгге, Селтик, Янг Бойз, Болонья, Монако; Болонья : Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Шахтер, Бенфика, Лилль, Спортинг; Монако, Астон Вилла;

: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Шахтер, Бенфика, Лилль, Спортинг; Монако, Астон Вилла; Жирона : Ливерпуль, ПСЖ, Арсенал, Милан, Фейеноорд, ПСВ, Слован, Штурм;

: Ливерпуль, ПСЖ, Арсенал, Милан, Фейеноорд, ПСВ, Слован, Штурм; Штутгарт : ПСЖ, Реал, Аталанта, Ювентус, Янг Бойз, Црвена Звезда, Спарта, Слован;

: ПСЖ, Реал, Аталанта, Ювентус, Янг Бойз, Црвена Звезда, Спарта, Слован; Штурм : РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Спортинг, Лилль, Жирона, Брест;

: РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Спортинг, Лилль, Жирона, Брест; Брест: Реал, Барселона, Байер, Шахтер, ПСВ, РБ Зальцбург, Штурм, Спарта.

Нечетные соперники - домашние матчи, четные - выездные.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей Шахтера в основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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