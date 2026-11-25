В среду, 25 ноября, Лилль принимал дома Баварию в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

Мюнхенцы лишились почти всех своих лидеров, потому Компани пришлось экспериментировать с составом. И начало матча показало, что тренер сделал отличный выбор.

На 15-й минуте Упамекано открыл счет, а Бавария доминировала весь тайм, хотя обострять мюнхенцам было очень непросто.

А вот второй тайм стал катастрофой. На 62-й минуте Уеда сравнял счет, а через пару минут Павлович отправил мяч в собственные ворота. При этом Лилль продолжал идти вперед, а Бавария ничего не могла придумать впереди и закономерно проиграла.

Статистика матча Лилль - Бавария пятого тура Лиги чемпионов

Лилль - Бавария 2:1

Голы: Уеда, 62, Павлович (автогол), 65 - Упамекано, 15

Ожидаемые голы (xG): 2.07 - 1.17

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 15 - 12

Удары в створ: 3 - 7

Угловые: 3 - 4

Фолы: 2 - 11

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