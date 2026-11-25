Чехи не выигрывают с 2007 года.

Славия стала обладателем антирекорда Лиги чемпионов.

Накануне, чешский клуб уступил Вильярреалу на своем поле.

Таким образом серия без побед пражского клуба достигла 24 матчей - еще ни один клуб в истории не достигал этой отметки.

В последний раз Славия побеждала в Лиге чемпионов 19 сентября 2007 года. В своем дебютном лигочемпионовском матче чехи обыграли ФКСБ.

Со всеми результатами матчей Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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