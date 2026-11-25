Украинец сравнял счет в матче с Ромой.

Защитник ПСЖ Илья Забарный открыл счет своим голам в Лиге чемпионов.

Напомним, что сейчас парижский клуб играет против Ромы в рамках пятого раунда.

На 31-й минуте украинец выиграл борьбу и отправил мяч в сетку ворот после углового.

Этим голом Забарный сравнял счет в матче, ответив на гол Эрмосо, а уже во втором тайме Дембеле вывел ПСЖ вперед.

Для украинского защитника этот гол стал первым в карьере в Лиге чемпионов.

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