Шахтер получил соперников в Лиге чемпионов

"Горняки" узнали, с кем проведут свои восемь матчей на основном этапе главного еврокубка.

В четверг, 27 августа, в Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Своих соперников на стадии лиги получили 36 участников, в том числе и донецкий Шахтер.

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"Горняки" напрямую попали в основной этап Лиги чемпионов после победы в чемпионате Украины и благодаря высокому клубному рейтингу, а при жеребьевке находились в третьей корзине.

По итогам жеребьевки Шахтер получил по два соперника из каждой корзины и проведет на общем этапе восемь матчей - четыре дома и четыре на выезде.

Соперниками Шахтера стали:

Реал Мадрид (дома)

Интер Милан (на выезде)

Спортинг Лисабон (дома)

ПСВ (на выезде)

Фенербахче (дома)

Лейпциг (на выезде)

АЕК (дома)

Слован (на выезде)

Расписание Лиги чемпионов с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее субботы, 29 августа, а общий этап начнется 8 сентября.

Напомним, ранее Шахтер определился, где будет проводить номинально домашние матчи Лиги чемпионов.

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