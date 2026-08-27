Шахтер получил соперников в Лиге чемпионов
В четверг, 27 августа, в Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Своих соперников на стадии лиги получили 36 участников, в том числе и донецкий Шахтер.
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"Горняки" напрямую попали в основной этап Лиги чемпионов после победы в чемпионате Украины и благодаря высокому клубному рейтингу, а при жеребьевке находились в третьей корзине.
По итогам жеребьевки Шахтер получил по два соперника из каждой корзины и проведет на общем этапе восемь матчей - четыре дома и четыре на выезде.
Соперниками Шахтера стали:
- Реал Мадрид (дома)
- Интер Милан (на выезде)
- Спортинг Лисабон (дома)
- ПСВ (на выезде)
- Фенербахче (дома)
- Лейпциг (на выезде)
- АЕК (дома)
- Слован (на выезде)
Расписание Лиги чемпионов с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее субботы, 29 августа, а общий этап начнется 8 сентября.
Напомним, ранее Шахтер определился, где будет проводить номинально домашние матчи Лиги чемпионов.
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