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Футбол

Бывший полузащитник Баварии стал игроком Астон Виллы

Бирмингемский клуб подписал Леона Горецку.
Вчера, 20:34       Автор: Игорь Мищук
Леон Горецка / Aston Villa
Леон Горецка / Aston Villa

Бывший полузащитник Баварии Леон Горецка продолжит карьеру в составе Астон Виллы.

О переходе 31-летнего футболиста сообщает официальный сайт английского клуба.

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Немецкий хавбек присоединился к бирмингемской команде в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с Баварией.

Срок действия соглашения с Астон Виллой не сообщается. В составе своей новой команды полузащитник будет выступать под 27-м номером.

В прошлом сезоне Горецка провел за Баварию 48 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла арендовала защитника Вест Хэма.

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