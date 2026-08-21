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Футбол

Астон Вилла арендовала защитника Вест Хэма

Аарон Ван-Биссака присоединился к бирмингемскому клубу.
Сегодня, 13:57       Автор: Игорь Мищук
Аарон Ван-Биссака перешел в Астон Виллу / Aston Villa
Аарон Ван-Биссака перешел в Астон Виллу / Aston Villa

Защитник Вест Хэма Аарон Ван-Биссака  перешел в Астон Виллу.

О подписании 28-летнего футболиста сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.

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Конголезский защитник пополнил состав своей новой команды на правах годичной аренды с обязательством выкупа.

В прошлом сезоне Ван-Биссака провел в составе Вест Хэма 27 матчей во всех турнирах, отличившись тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Арсенал согласовал покупку защитника Астон Виллы.

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