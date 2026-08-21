Астон Вилла арендовала защитника Вест Хэма
Защитник Вест Хэма Аарон Ван-Биссака перешел в Астон Виллу.
О подписании 28-летнего футболиста сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.
Читай также: Астон Вилла подписала швейцарского таланта, установив трансферный рекорд
Конголезский защитник пополнил состав своей новой команды на правах годичной аренды с обязательством выкупа.
The Spider arrives 🕷️— Aston Villa (@AstonVilla) August 21, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Aaron Wan-Bissaka from West Ham on a season-long loan, with a conditional obligation to buy 🤝 pic.twitter.com/wHPM6x21ns
В прошлом сезоне Ван-Биссака провел в составе Вест Хэма 27 матчей во всех турнирах, отличившись тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Арсенал согласовал покупку защитника Астон Виллы.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!