Стали известны претенденты на Golden Boy-2026
Tuttosport выбрал лучших молодых талантов европейских чемпионатов.
Газета Tuttosport объявила номинантов на награду Golden Boy-2026.
Напомним, что трофей вручается лучшему футболисту до 21 года, выступающего в европейских чемпионатах.
Претенденты на Golden Boy-2026
- Пау Кубарси (Барселона)
- Айюб Буадди (Манчестер Сити)
- Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
- Ян Диоманде (Реал)
- Лука Вушкович (Брайтон)
- Виктор Фрохольдт (Порту)
- Майлз Льюис-Скелли (Арсенал)
- Райан Роша (Борнмут)
- Джоррел Хато (Челси)
- Леннарт Карл (Бавария)
- Эстевао (Челси)
- Эндрик (Реал)
- Эли Жуниор Крупи (Борнмут)
- Джанлука Престианни (Бенфика)
- Константинос Карецас (Боруссия Дортмунд)
- Саид Эль Мала (Кельн)
- Хон Мартин (Реал Сосьедад)
- Марк Берналь (Барселона)
- Керим Алайбегович (Ювентус)
- Финн Ельч (Штутгарт)
- Харалампос Костулас (Брайтон)
- Куаку Гаду (Боруссия Дортмунд)
- Франко Мастантуоно (Реал/ Фиорентина)
- Родриго Мора (Рома)
- Хави Эспарт (Барселона).
Ранее также сообщалось, что дебютант сборной Англии покинул команду.
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