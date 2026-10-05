iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стали известны претенденты на Golden Boy-2026

Tuttosport выбрал лучших молодых талантов европейских чемпионатов.
Сегодня, 20:45       Автор: Андрей Безуглый
Пау Кубарси / Getty Images
Пау Кубарси / Getty Images

Газета Tuttosport объявила номинантов на награду Golden Boy-2026.

Напомним, что трофей вручается лучшему футболисту до 21 года, выступающего в европейских чемпионатах.

Претенденты на Golden Boy-2026

  • Пау Кубарси (Барселона)
  •  Айюб Буадди (Манчестер Сити)
  •  Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
  •  Ян Диоманде (Реал)
  •  Лука Вушкович (Брайтон)
  •  Виктор Фрохольдт (Порту)
  • Майлз Льюис-Скелли (Арсенал)
  •  Райан Роша (Борнмут)
  •  Джоррел Хато (Челси)
  • Леннарт Карл (Бавария)
  •  Эстевао (Челси)
  •  Эндрик (Реал)
  •  Эли Жуниор Крупи (Борнмут)
  •  Джанлука Престианни (Бенфика)
  •  Константинос Карецас (Боруссия Дортмунд)
  •  Саид Эль Мала (Кельн)
  •  Хон Мартин (Реал Сосьедад)
  •  Марк Берналь (Барселона)
  •  Керим Алайбегович (Ювентус)
  •  Финн Ельч (Штутгарт)
  •  Харалампос Костулас (Брайтон)
  •  Куаку Гаду (Боруссия Дортмунд)
  •  Франко Мастантуоно (Реал/ Фиорентина)
  •  Родриго Мора (Рома)
  • Хави Эспарт (Барселона).

Ранее также сообщалось, что дебютант сборной Англии покинул команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Фьюри назвал единственный способ, каким Джошуа может победить его Фьюри назвал единственный способ, каким Джошуа может победить его
Трубин, Велетень, Пономаренко - в старте: Украина огласила состав на матч с Венгрией Трубин, Велетень, Пономаренко - в старте: Украина огласила состав на матч с Венгрией
Тренер Португалии рассказал, готов ли вернуть Роналду в сборную после конфликта Тренер Португалии рассказал, готов ли вернуть Роналду в сборную после конфликта
Бавария в шаге от продления своей главной звезды Бавария в шаге от продления своей главной звезды

Видео

Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча
Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: Украина принимает Венгрию в Лиге наций, матчи Франции, Италии, Румынии
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Бокс21:54
Фьюри назвал единственный способ, каким Джошуа может победить его
Лига наций20:50
Трубин, Велетень, Пономаренко - в старте: Украина огласила состав на матч с Венгрией
Европа20:45
Стали известны претенденты на Golden Boy-2026
Лига наций20:12
Тренер Португалии рассказал, готов ли вернуть Роналду в сборную после конфликта
Европа19:47
Бавария в шаге от продления своей главной звезды
Европа19:23
Милан собирается в январе арендовать форварда Реала
Другие18:50
Сборную росии допустили на женский ЧМ-2027 по волейболу
Бокс18:39
Промоутер Джошуа рассказал, возможен ли реванш с Фьюри
Киберспорт17:55
NaVi одержали вторую победу на ESL Pro League Season 24
Теннис17:50
Росиянина дисквалифицировали с турнира в Пекине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK