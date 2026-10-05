Трубин, Велетень, Пономаренко - в старте: Украина огласила состав на матч с Венгрией

Андреа Мальдера определился с первой одиннадцаткой на поединок Лиги наций.

В понедельник, 5 октября, сборная Украины проведет номинально домашний матч против Венгрии в четвертом туре Дивизиона B Лиги наций.

Перед поединком главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера назвал стартовый состав своей команды.

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Украина : Трубин - Крупский, Забарный, Сарапий, Михавко - Цыганков, Очеретько, Назарина, Велетень - Пономаренко, Краснопир.

: Трубин - Крупский, Забарный, Сарапий, Михавко - Цыганков, Очеретько, Назарина, Велетень - Пономаренко, Краснопир. Запасные: Ермаков, Ризнык, Бондар, Бражко, Ярмоленко, Назаренко, Яремчук, Ванат, Драмбаев, Варфоломеев, Пихаленок, Хлань.

Также был оглашен стартовый состав сборной Венгрии.

Венгрия : Б. Тот - Ошват, Орбан, Чингер, Виталиш - Шефер, Собослаи - Лукач, А. Тот, Нодь - М. Тот.

: Б. Тот - Ошват, Орбан, Чингер, Виталиш - Шефер, Собослаи - Лукач, А. Тот, Нодь - М. Тот. Запасные: Гундель-Такач, Печи, Варконьи, Маркграф, Сюч, Барани, Солои, Болла, Чонгваи, Юрек, Р. Тот, Докторич.

Матч Лиги наций Украина - Венгрия состоится в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч Украины и Венгрии обслужит хорватская бригада арбитров.

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