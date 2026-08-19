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Футбол

Арсенал согласовал покупку защитника сборной Англии

Эзри Конса перейдет из Астон Виллы в лондонский клуб.
Вчера, 22:49       Автор: Игорь Мищук
Эзри Конса / Getty Images
Эзри Конса / Getty Images

Защитник Астон Виллы и сборной Англии Эзри Конса продолжит карьеру в Арсенале.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб договорился с бирмингемцами о покупке 28-летнего футболиста.

По информации источника, сумма трансфера составит 50 миллионов фунтов (около 58 миллионов евро) плюс бонусы, а с самим игроком "канониры" уже согласовали долгосрочный контракт.

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В ближайшее время английский центрбек должен пройти медицинское обследование и подписать соглашение с лондонским клубом.

В прошлом сезоне Конса провел в составе Астон Виллы во всех турнирах 48 матчей, отличившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

На чемпионате мира-2026 защитник сыграл за сборную Англии восемь поединков и отличился одним голом.

Ранее сообщалось, что Реал проявляет интерес к полузащитнику Арсенала.

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