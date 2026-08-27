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Геращенко стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе, Магучих - вне подиума

Украинская легкоатлетка завоевала серебряную медаль.
Вчера, 22:18       Автор: Игорь Мищук
Ирина Геращенко / Getty Images
Ирина Геращенко / Getty Images

В четверг, 27 августа, на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди женщин.

Украина в секторе была представлена тремя спортсменками: Ярославой Магучих, Ириной Геращенко и Юлией Левченко.

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Серебряную медаль соревнований завоевала Геращенко с результатом 2,00 м, который стал повторением ее личного рекорда. Геращенко с результатом 2,00 м, который стал повторением ее личного рекорда.

Украинская легкоатлетка боролась за золото с Николой Олислагерс на высоте 2,02 м, однако не смогла покорить эту планку, оставшись второй, тогда как австралийка сделал это со второй попытки.

Магучих не удалось взять высоту 2,00 м, куда она перенесла планку после неудачной попытки на 1,98 м. В итоге украинская спортсменка осталась вне подиума, заняв четвертое место с результатом 1,96 м.

Еще одна украинская атлетка Левченко с показателем 1,89 м стала девятой.

Бриллиантовая лига
Цюрих, Швейцария
Прыжки в высоту, женщины

  1. Никола Олислагерс (Австралия) - 2,02 м
  2. Ирина Геращенко (Украина) - 2,00 м
  3. Мария Вукович (Черногория) - 1,98 м
  4. Ярослава Магучих (Украина) - 1,96 м

9. Юлия Левченко (Украина) - 1,89 м

Стоит отметить, что Магучих и Геращенко квалифицировались в финал Бриллиантовой лиги, который состоится в Брюсселе 4-5 сентября.

Ранее сообщалось, что Магучих и Геращенко разделили подиум на этапе в Силезии.

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