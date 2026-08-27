Челси - Лутон 2:0: обзор матча и результат игры 27.08.2026

Лондонцы с дебютным голом Уэлбека разобрались с представителем третьего дивизиона.

В четверг, 27 августа, Челси стартовал в Кубке английской лиги, встретившись в домашнем матче 1/32 финала турнира с Лутоном.

Подопечные Хаби Алонсо не испытали проблем с представителем третьего дивизиона, одержав победу со счетом 2:0.

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Челси имел ощутимое преимущество, однако в первом тайме так и не сумел поразить ворота соперника, а команды ушли на перерыв при нулевом ничейном результате.

Тем не менее уже в начале второй половины встречи хозяева поля открыли счет усилиями 35-летнего новичка команды Дэнни Уэлбека, который после навеса в штрафную головой отправил мяч в сетку, забив свой дебютный гол за "синих". Ближе к концу матча лондонский клуб удвоил результат благодаря автоголу - после удара Эстевао мяч в собственные ворота срезал Хаким Одофин.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик в заявку на этот поединок не попал.

Статистика матча Челси - Лутон 1/32 финала Кубка английской лиги

Челси - Лутон 2:0

Голы: Уэлбек, 50, Одофин, 79 (аг)

Ожидаемые голы (xG): 2.41 - 0.42

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 26 - 7

Удары в створ: 7 - 1

Угловые: 9 - 3

Фолы: 11 - 6

Челси: Пендерс - Гюсто (Хато, 67), Ачемпонг, Лакруа, Чаваррия - Джеймс (Нету, 67), Барко - Эстевао (Гиттенс, 80), Палмер, Роджерс (Лавия, 68) - Уэлбек (Педро, 73).

Лутон: Кили - Эшби, Одоффин, Джонстон, Джонсон, Бенагр (Джонс, 61) - Кодуа (Ричардс, 46), Уолш, Палмер (Коул, 78), Лоуренс (Фокс, 61) - Маршалл (Уэллс, 78).

Предупреждение: Джонсон.

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