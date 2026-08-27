УПЛ-2026/27, анонс тура №4: Шахтер встретится с Полесьем, Динамо попробует набрать очки против новичка лиги

В пятницу, 28 августа, стартует четвертый тур украинской Премьер-лиги. Предстоящие матчи обещают немалую интригу, особенно с учетом нынешней формы ряда команд.

Представляем превью очередных поединков чемпионата Украины.

Колос - Оболонь

28 августа | 15:30 | Колос, Ковалевка

Обе команды подходят к этому матчу в кардинально разной форме. Колос провел лишь два матча в чемпионате, проиграв оба. Зато подопечные Костышина одержали победу в Кубке Украины. А Оболонь наоборот вылетела из кубка, зато успела дважды сыграть на ноль в чемпионате.

Эксперты BETKING уверены в успехе Колоса, на победу которого дают коэффициент 1.85. В то время, как победа гостей оценивается лишь в 4.50, а ничья - 3.33.

Кудровка - Эпицентр

29 августа | 13:00 | Авангард, Ровно

Кудровка и Эпицентр после трех туров находятся в примерно равной ситуации. Обе команды уступили Шахтеру, но если у номинальных хозяев два сухих матча, то у Эпицентра есть уже на счету одна уверенная победа в чемпионате.

В линии BETKING матч также оценивается как равный, а потому коэффициенты у команд довольно близки. На победу Кудровки - 3.25, а Эпицентра - 2.14. Ничья же оценивается коэффициентом 3.50.

Левый Берег - Карпаты

29 августа | 15:30 | Арена Левый Берег, Киев

Текущий лидер чемпионата Карпаты отправятся в гости к Левому Берегу, который еще ни разу не проиграл в чемпионате. А потому предстоящий поединок станет серьезным испытанием для обеих команд.

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Так же считают и эксперты BETKING, которые предлагают на победу Левого Берега коэффициент 3.20 в то время, как на Карпаты - 2.16. Ничья же является наименее вероятным исходом с коэффициентом 3.50.

Шахтер - Полесье

29 августа | 18:00 | Арена Львов, Львов

Центральным матчем 4-го тура станет противостояние Шахтера и Полесья. Команда Турана набрала максимум очков в то время, как «волки» неожиданно споткнулись о Зарю и теперь занимают пятую строчку чемпионата.

Шахтер находится в отличной форме, пропустив лишь один гол в трех матчах. Полесье же хоть и набирает очки, но победы у житомирян получается чуть ли не волевыми.

Фото надано рекламодателем

Именно потому BETKING практически не сомневается в победе Шахтера, которую оценивает в 1.83. А вот шансы Полесья весьма скромны - лишь 4.25. Ничья же оценивается коэффицентом 3.60.

Черноморец - Кривбасс

30 августа | 13:00 | Черноморец, Одесса

Черноморец сейчас оказался в неприятном положении. Команда сыграла лишь два матча чемпионата из-за повреждения стадиона и проиграла оба. А затем еще и вылетела из Кубка Украины. Кривбасс же начал сезон с разгрома от Карпат, однако затем сумел собраться и набрать очков.

Фото надано рекламодателем

Эксперты BETKING сомневаются, что на домашней арене Черноморец сумеет сдержать соперника, коэффициент на их победу 3.25, а на победу Кривбасса - 2.14. На ничью коэффициент составил 3.50.

ЛНЗ - Верес

30 августа | 15:30 | Черкассы-Арена, Черкассы

ЛНЗ, похоже, оправился от вылета из еврокубков, добыв первую победу в чемпионате в предыдущем туре. А вот у Вереса пока единственная победа лишь в Кубке Украины.

Фото надано рекламодателем

На линии BETKING также не сомневаются в исходе матча, оценивая победу ЛНЗ коэффициентом 1.50, а победу Вереса - в 7.00. Ничья же получила коэффициент 4.00.

Заря - Харьков

30 августа | 18:00 | Динамо им. В. Лобановского, Киев

Еще один интересный матч с точки зрения интриги. Обе команды находится в нестабильной форме, и ждать от них можно чего угодно. Так, у Зари поражение от Кривбасса, но победа над Полесьем. А Харьков и вовсе проиграл три матча подряд, но в последнем против Шахтера команда выглядела довольно убедительно.

Достаточно убедительно, чтобы эксперты BETKING оценили победу Харькова коэффициентом 2.00 в то время, как успех Зари - 3.75. А вот на ничью коэффицент составил 3.40.

Буковина - Динамо

31 августа | 18:00 | Буковина, Черновцы

Завершится четвертый тур УПЛ матчем новичка чемпионата против Динамо. Буковина набрала лишь два очка в стартовых матчах, а Динамо хоть и с трудом, но выиграло свои два матча, хотя параллельно вылетело из еврокубков.

Подопечным Костюка очень нужна победа, так как теперь киевлянам остается бороться только за золото чемпионата. Но очки так же нужны и Буковине, которая может рассчитывать на благоприятный исход с учетом неуверенной формы соперника.

Фото надано рекламодателем

Эксперты BETKING слабо верят в успех Буковины, оценивая ее победу в 7.00, а победу киевлян в 1.44. Ничья же имеет коэффициент 4.50.

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