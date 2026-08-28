Ювентус и Рома претендуют на экс-звезду Милана

29-летний Франк Кессье может вернуться в Италию, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ивуариский хавбек стал свободным агентом этим летом, не став продлевать контракт с Аль-Ахли.

Сейчас с Кессье ведут переговоры Ювентус и Рома. Ближе всего к сделки именно "бьянконери", которые предложили наибольший возможный контракт.

Клуб готов платить ивуарийцу 3,5 млн евро в течение двух лет. Сам Кессье так же склоняется к переходу именно в Ювентус, так как убежден, что еще может конкурировать на наивысшем уровне.

Ранее также сообщалось, что первый сенегальский легионер появился в Буковине.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!