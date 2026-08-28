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Ювентус и Рома претендуют на экс-звезду Милана

Франк Кессье стал летом свободным агентом.
Сегодня, 16:22       Автор: Андрей Безуглый
Франк Кессье / Getty Images
Франк Кессье / Getty Images

29-летний Франк Кессье может вернуться в Италию, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ивуариский хавбек стал свободным агентом этим летом, не став продлевать контракт с Аль-Ахли.

Сейчас с Кессье ведут переговоры Ювентус и Рома. Ближе всего к сделки именно "бьянконери", которые предложили наибольший возможный контракт.

Клуб готов платить ивуарийцу 3,5 млн евро в течение двух лет. Сам Кессье так же склоняется к переходу именно в Ювентус, так как убежден, что еще может конкурировать на наивысшем уровне.

Ранее также сообщалось, что первый сенегальский легионер появился в Буковине.

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