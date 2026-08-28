Беринчик намекнул на завершение карьеры в случае поражения в ближайшем бою

Бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик поделился мыслями о ближайшем бое против Сэма Ноукса.

Украинец отметил, что серьезно подходит к будущему противостоянию с британцем и не исключает, что может завершить боксерскую карьеру в случае поражения. Однако в будущем также может попробовать свои силы в другом виде единоборств.

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"Ноукс - очень сильный и опытный боксер. Недавно он дрался за титул чемпиона мира, но проиграл. Теперь он стремится вернуться и будет драться со мной. Я знаю, с каким соперником имею дело, поэтому отношусь к этому серьезно. С нетерпением жду встречи с ним после такой долгой паузы.

Времени на промежуточный бой нет, да и смысла в этом я не вижу. Поэтому мы сразу выходим на более высокий уровень.

После боя с Кишоном Дэвисом я сосредоточился на восстановлении здоровья. Мне сделали операцию на плече, после чего был долгий период реабилитации. Также пришлось сделать небольшую операцию на носу. Во время боя Кишон ударил меня плечом и сломал мне нос. Я узнал об этом сразу после поединка, когда проверился по возвращении домой, и сразу начал лечение.

В целом восстановление после двух операций заняло немало времени, ведь сначала нужно было вернуться в нормальную форму, а уже потом снова набирать кондиции для бокса.

Я вложил много труда в подготовку к этому бою. Я тренируюсь с начала 2026 года, готовясь к возвращению. Я понимаю, что ставки очень высоки: либо победа, либо конец моей профессиональной боксерской карьеры.

Но я также рассматриваю другие варианты. Если я не смогу вернуться в бокс, то могу сменить направление. Бои на голых кулаках, ММА или K-1. Я с радостью начну карьеру в другом виде единоборств, если так сложится. В любом случае, я усердно работаю, чтобы быть готовым на все сто процентов. Готовься, Сэм. Это будет большой бой", - приводит слова Беринчика The Ring.

Бой Беринчика и Ноукса состоится 29 августа на O2 Arena в Лондоне в андеркарде поединка Мозес Итаума - Филип Хргович.

Ранее промоутер Беринчика рассказал о возвращении украинца.

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