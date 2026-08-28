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Футбол

Манчестер Сити может вернуть в клуб своего бывшего игрока

Хулиану Альваресу такой вариант не нравится.
Вчера, 22:47       Автор: Андрей Безуглый
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Манчестер Сити раздумывает над возвращением Хулиана Альвареса, пишет BBC.

Напомним, что Альварес был продан "горожанами" в Атлетико летом 2024 года.

Теперь же, после продажи Савиньо и Мармуша клубу нужно увеличить глубину состава. Один из вариантов - аренда Альвареса.

Однако Атлетико вряд ли согласится на такой вариант, так как хочет продать аргентинца и не менее, чем за 150 млн евро. А еще и сам Хулиан не хочет возвращаться в Англию.

Ранее также сообщалось, что Арсенал также хочет получить форварда из Ла Лиги.

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