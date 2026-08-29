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Футбол

Три матча продолжат сегодня 4-й тур УПЛ

Кудривка, Левый Берег и Шахтер сыграют дома в субботней программе чемпионата Украины.
Сегодня, 09:07       Автор: Сергей Носенко
Шахтер — Полисся / Getty Images
Шахтер — Полисся / Getty Images

Сегодня, в субботу, 29 августа, тремя поединками продолжится 4-й тур Украинской Премьер-лиги.

Игровой день откроет матч между Кудривкой и Эпицентром — начало встречи запланировано на 13:00. Далее, в 15:30, сыграют Левый Берег и Карпаты. Центральным поединком дня станет игра между Шахтером и Полесьем, стартующая в 18:00.

Расписание матчей 4-го тура на сегодня:

  • Кудривка — Эпицентр, 13:00
  • Левый Берег — Карпаты, 15:30
  • Шахтер — Полесье, 18:00

Напомним, 4-й тур УПЛ стартовал накануне матчем Колос — Оболонь, который завершился вничью со счетом 0:0

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