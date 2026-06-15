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Хоккей

Плей-офф НХЛ: Каролина завоевала Кубок Стэнли, одолев Вегас в шестом матче

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:58       Автор: Игорь Мищук
Каролина выиграла Кубок Стэнли / Getty Images
Каролина выиграла Кубок Стэнли / Getty Images

В ночь на понедельник, 15 июня, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся матч финальной серии Кубка Стэнли.

В шестом поединке Каролина в гостях одержала победу со счетом 3:0 над Вегасом и стала обладателем главного трофея НХЛ, закрыв противостояние с результатом 4-2.

Харрикейнс завоевали Кубок Стэнли во второй раз в своей истории после победы в 2006 году, когда в финале был обыгран Эдмонтон.

Результат матча плей-офф НХЛ за 14 июня

Вегас – Каролина – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Холл (Блэйк, Слэвин), 0:2 – 33 Блэйк (Станковен), 0:3 – 58 Элерс

Счет в серии: 2-4

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