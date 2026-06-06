Каролина повторила свершение Лос-Анджелеса 2014 года

Второй случай камбэка с 0:2 в истории НХЛ.

Финал Кубка Стэнли-2026 стартовал с двух подряд камбэков с отыгрышем дефицита в две шайбы.

Добавим, что накануне прошёл второй матч между Каролиной и Вегасом, в котором Харрикейнз в овертайме вырвали победу со счётом 4:3 после 0:2, сравняв счёт в серии (1-1).

А ранее в первом матче таким достижением отличилась команда из Лас-Вегаса - она выиграла со счётом 5:4 также после 0:2.

Подобное в истории НХЛ случалось лишь однажды - в 2014 году в серии между Лос-Анджелесом и Рейнджерс, пишет пресс-служба НХЛ.

К слову, узнать результаты всех матчей плей-офф НХЛ вы можете у нас на сайте.

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