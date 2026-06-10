Вратарь Вегаса установил уникальный антирекорд финалов Кубка Стэнли

Пропускает в каждом матче по 4 гола.

Картер Харт установил антирекорд в финале Кубка Стэнли.

Вратарь Вегаса в четвёртом матче против Каролины Харрикейнс отразил 23 из 27 бросков, однако за четыре игры пропустил 18 шайб.

Тем самым он стал первым вратарём в истории НХЛ, пропустившим по 4 шайбы в каждом из первых 4 матчей финала Кубка Стэнли, передает ClutchPoints.

Добавим, что в серии с Харрикейнс у Харта 86,1% отражённых бросков.

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