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Хоккей

Вратарь Вегаса установил уникальный антирекорд финалов Кубка Стэнли

Пропускает в каждом матче по 4 гола.
Сегодня, 09:21       Автор: Валентина Чорноштан
Картер Харт / Getty Images
Картер Харт / Getty Images

Картер Харт установил антирекорд в финале Кубка Стэнли.

Вратарь Вегаса в четвёртом матче против Каролины Харрикейнс отразил 23 из 27 бросков, однако за четыре игры пропустил 18 шайб.

Тем самым он стал первым вратарём в истории НХЛ, пропустившим по 4 шайбы в каждом из первых 4 матчей финала Кубка Стэнли,  передает ClutchPoints.

Добавим, что в серии с Харрикейнс у Харта 86,1% отражённых бросков.

Ранее сборная Украины  по хоккею узнала соперников на ЧМ‑2027.

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