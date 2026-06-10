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Хоккей

Плей-офф НХЛ: Каролина обыграла Вегас в 4-м матче серии

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:40       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на среду, 10 июня, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого стартовала финальная серия Кубка Стэнли.

Результат матча плей-офф НХЛ за 9 июня

Вегас – Каролина – 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)

Счет в серии: 2-2

Шайбы:
0:1 – 1 Станковен (Блэйк, Чэтфилд)
0:2 – 3 Блэйк (Элерс, Холл)
1:2 – 7 Стоун (Макнэбб, Теодор)
1:3 – 12 Дж.Стаал (Ахо, Гостисбеер)
2:3 – 24 Карлссон (Марнер, Андерссон)
3:3 – 37 Хауден (Карлссон, Сиссонс)
3:4 – 46 Дж.Стаал (Элерс)
3:5 – 59 Элерс

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