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Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2027

"Сине-желтые" попали в группу к чемпионам мира.
Сегодня, 16:20       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины по хоккею / Getty Images
Сборная Украины по хоккею / Getty Images

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала группы на ЧМ-2027.

Напомним, что сборная Украины впервые за 20 лет пробилась в элиту мирового хоккея и сыграет в группе А.

В этой же группе будет принимать участие хозяйка турнира Германия, которая, воспользовавшись своим правом, заменила в группе сборную Словакии.

Матчи пройдут в Дюссельдорфе и Манхайме с 14 по 30 мая.

Составы групп на ЧМ-2027 по хоккею

Группа А: Финляндия, Швейцария, Швеция, Латвия, Австрия, Словения, Германия, Украина.

Группа B:Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.

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