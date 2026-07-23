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Футбол

Хавбек Барселоны пропустит старт сезона

Френки де Йонг получил серьезную травму на ЧМ-2026.
Сегодня, 20:07       Автор: Андрей Безуглый
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг пропустит старт сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что на ЧМ-2026 нидерландец получил повреждение.

Уже в клубе врачи провели обследование и выявили разрыв внутренней боковой связки правого колена.

Ожидается, что де Йонг пропустит несколько недель, однако точных сроков возвращения игрока пока нет.

Ранее также Барселона официально представила своего нового вингера.

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