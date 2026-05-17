Ключевой игрок сборной Нидерландов может не принять участие в Мундиале

Флик прокомментировал состояния де Йонга.
Сегодня, 10:19       Автор: Валентина Чорноштан
Френки де Йонг / Getty Images

В предпоследнем туре чемпионата Испании, в котором сразятся Барселона и Бетис, в игре не примет участия ключевой полузащитник каталонской команды.

На пресс-конференции в преддверии домашнего матча главный тренер "блауграны" Ханси Флик сообщил, что Френки де Йонг выбывает из команды и не примет участия в матче против Бетиса и Валенсии.

Как передаёт наставник, нидерландец подошёл к нему и сказал, что не чувствует себя в хорошей форме, после чего он принял решение, что Френки пропустит этот матч.

Добавим, что, исходя из состояния де Йонга, Барселона решила дать игроку отдохнуть, чтобы он попал в состав сборной Нидерландов на чемпионат мира-2026.

К слову, подопечные Компани обновили бомбардирский рекорд чемпионата Германии.

