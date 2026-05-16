Барселона начала охоту на бразильского форварда

Барселона решила попытаться подписать Жоао Педро из Челси, а Хулиан Альварес сейчас находится на втором плане у каталонской команды.

Как передает Diario Sport, спортивный директор Барсы отправился в Лондон на встречу с агентами бразильского форварда.

Внутри сине-гранатовой команды считают, что Педро может идеально вписаться в состав, ведь он обладает нужными качествами, а именно: он мобилен и умеет взаимодействовать с партнерами.

Отмечается, что каталонский клуб также осознает, что из-за цены осуществить этот трансфер будет крайне сложно.

Тем временем Левандовски раздумывает над предложением из Саудовской Аравии.

