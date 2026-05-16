Кливленд установил исторический антирекорд НБА
Недавно Кливленд упустил возможность завершить серию с Детройтом.
Тем самым подопечные Кенни Аткинсона уступили Детройту со счетом 94:115, и теперь счёт в серии 3-3. В шестой домашней игре разница составила -21.
В результате Кливленд повторил антирекорд Миннеаполис Лейкерс, который был установлен в 1960 году: тогда они с таким же разрывом уступали Сент-Луис Хоукс.
The only home teams to lose Game 6 by 20+ pts while up 3-2 in NBA Playoffs history:— Mookie Alexander (@mookiealexander) May 16, 2026
-21 Cavaliers vs. Pistons (2026)
-21 Lakers vs. Hawks (1960)
-20 Grizzlies vs. Thunder (2014)
Neither the Lakers nor Grizzlies went on to win Game 7 on the road. https://t.co/PeMBfcUvor
Кавальерс придётся провести заключительный, седьмой матч на выезде, который состоится в понедельник, 18 мая.
А вот Сан-Антонио смог побить рекорд результативности плей-офф.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!