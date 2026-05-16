Кливленд установил исторический антирекорд НБА

Повторили антидостижения Миннеаполис Лейкерс в 1960 году.

Недавно Кливленд упустил возможность завершить серию с Детройтом.

Тем самым подопечные Кенни Аткинсона уступили Детройту со счетом 94:115, и теперь счёт в серии 3-3. В шестой домашней игре разница составила -21.

В результате Кливленд повторил антирекорд Миннеаполис Лейкерс, который был установлен в 1960 году: тогда они с таким же разрывом уступали Сент-Луис Хоукс.

The only home teams to lose Game 6 by 20+ pts while up 3-2 in NBA Playoffs history:



-21 Cavaliers vs. Pistons (2026)

-21 Lakers vs. Hawks (1960)

-20 Grizzlies vs. Thunder (2014)



Neither the Lakers nor Grizzlies went on to win Game 7 on the road. — Mookie Alexander (@mookiealexander) May 16, 2026

Кавальерс придётся провести заключительный, седьмой матч на выезде, который состоится в понедельник, 18 мая.

А вот Сан-Антонио смог побить рекорд результативности плей-офф.

