Сан-Антонио обновил рекорд результативности плей-офф

Смогли пройти в финал Запада спустя семь лет.

Сан-Антонио показал лучшую результативность в нынешнем плей-офф НБА.

Они смогли обыграть Миннесоту (139:109, 4–2 в серии). Добавим, что больше очков они набирали только в первом матче полуфинала Западной конференции против Денвера в 1983 году (152) и в седьмой игре той же серии (145).

Spurs finish with 139 points in close-out victory against the Timberwolves, the third-most points they have scored in a playoff game in franchise history.

Spurs had 152 in Game 1 of the 1983 West semifinals and 145 in Game 7 of those same West semifinals against the Nuggets. pic.twitter.com/mJUKKCa6Cn — Raul Dominguez Jr. (@DominguezCinco) May 16, 2026

Также Сан-Антонио вышел в финал конференции впервые с 2017 года, это их 15-й выход в истории. Пока команда занимает третье место в рейтинге всех времён НБА по этому показателю, их опережают только Лейкерс.

В финале команда встретится с действующим чемпионом НБА Оклахомой, их серия начнётся 19 мая.

