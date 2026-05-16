Сан-Антонио обновил рекорд результативности плей-офф

Смогли пройти в финал Запада спустя семь лет.
Сегодня, 09:21       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Сан-Антонио Сперс / Getty Images

Сан-Антонио показал лучшую результативность в нынешнем плей-офф НБА.

Они смогли обыграть Миннесоту (139:109, 4–2 в серии). Добавим, что больше очков они набирали только в первом матче полуфинала Западной конференции против Денвера в 1983 году (152) и в седьмой игре той же серии (145).

Также Сан-Антонио вышел в финал конференции впервые с 2017 года, это их 15-й выход в истории. Пока команда занимает третье место в рейтинге всех времён НБА по этому показателю, их опережают только Лейкерс.

В финале команда встретится с действующим чемпионом НБА Оклахомой, их серия начнётся 19 мая.

К слову, Лейкерс выбрали шесть игроков для усиления состава.

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
