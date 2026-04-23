Джонсон получил престижный приз НБА
В четверг, 23 апреля, НБА объявила, кто стал лучшим шестым игроком сезона-2025/26.
Обладателем награды стал игрок Сан-Антонио Келдон Джонсон. Добавим, что этот приз вручается игрокам, которые вносят существенный вклад в успех команды, выходя со скамейки запасных.
San Antonio Spurs guard-forward Keldon Johnson has been named the 2025-26 Kia NBA Sixth Man of the Year, earning the John Havlicek Trophy. pic.twitter.com/IpSvsiHNQ9— NBA Communications (@NBAPR) April 22, 2026
На втором месте оказался игрок Майами Хайме Хакес, он набрал 331 очко. Третьим стал Тим Хардуэй, который играет за Денвер, за него отдали 45 баллов.
A global media panel of 100 voters selected the winner of the 2025-26 Kia NBA Sixth Man of the Year Award.— NBA Communications (@NBAPR) April 22, 2026
Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/tVxTUuzueu
Теперь Джонсон присоединяется к Ману Джинобили как единственный игрок, получивший эту награду в составе Сан-Антонио. Кроме того, Келдон установил рекорд франшизы, набрав 1081 очко со скамейки запасных в этом сезоне.
