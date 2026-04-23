Джонсон получил престижный приз НБА

Лига назвала обладателя награды "Лучший шестой игрок".
Сегодня, 12:04       Автор: Валентина Чорноштан
Келдон Джонсон / Getty Images

В четверг, 23 апреля, НБА объявила, кто стал лучшим шестым игроком сезона-2025/26.

Обладателем награды стал игрок Сан-Антонио Келдон Джонсон. Добавим, что этот приз вручается игрокам, которые вносят существенный вклад в успех команды, выходя со скамейки запасных.

На втором месте оказался игрок Майами Хайме Хакес, он набрал 331 очко. Третьим стал Тим Хардуэй, который играет за Денвер, за него отдали 45 баллов.

Теперь Джонсон присоединяется к Ману Джинобили как единственный игрок, получивший эту награду в составе Сан-Антонио. Кроме того, Келдон установил рекорд франшизы, набрав 1081 очко со скамейки запасных в этом сезоне.

К слову, Сан-Антонио уступил Портленду и потерял своего лидера.

Статьи по теме

Сан-Антонио уступил Портленду и потерял своего лидера Сан-Антонио уступил Портленду и потерял своего лидера
Вембаньяма покинул матч с Филадельфией из-за травмы Вембаньяма покинул матч с Филадельфией из-за травмы
Лидер Сперс выдал один из самых быстрых дабл-даблов в истории Лидер Сперс выдал один из самых быстрых дабл-даблов в истории
Французский центровой лидирует в гонке за MVP сезона-25/26 Французский центровой лидирует в гонке за MVP сезона-25/26

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

