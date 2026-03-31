Лидер Сперс выдал один из самых быстрых дабл-даблов в истории

Центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма сумел обновить рекорд сезона по результативности.

Французский игрок в матче против Чикаго провёл на площадке 31 минуту, за это время он реализовал 17 из 27 бросков с игры, 3 из 6 трёхочковых и 4 из 4 штрафных, а также сделал 16 подборов и 3 блок-шота.

Тем самым он набрал 41 очко, что делает его автором третьего самого быстрого дабл-дабла, ему понадобилось 8 минут 25 секунд.

Spurs roll to their 9th straight win! — NBA (@NBA) March 31, 2026

Ранее быстрее него были только Йонас Валанчюнас, ему понадобилось 8 минут 8 секунд, и Бобан Марьянович, он отличился за 8 минут 13 секунд.

К слову, звёздный форвард Лейкерс вновь повторил рекорд Абдул-Джаббара.

