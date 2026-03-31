Звёздный форвард Лейкерс вновь повторил рекорд Абдул-Джаббара

Победа команди принесла Леброну рекордное достижение.
Сегодня, 11:28       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
В ночь на 31 марта прошёл матч Лейкерс против Вашингтона. Команда из Лос-Анджелеса без проблем справилась с Уизардс, тем самым лидер Лейкерс — Леброн Джеймс - повторил рекорд Абдул-Джаббара.

Эта победа для 41-летнего форварда стала 1228-й за карьеру в регулярных чемпионатах и плей-офф: 1044 в регулярном чемпионате и 183 в постсезоне.

Теперь он сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром, у которого было 1074 победы в регулярке и 154 в плей-офф.

После Абдул-Джаббара идут такие баскетболисты, как Тим Данкан (1158), Роберт Пэриш (1121) и Карл Мэлоун (1050).

Ранее другой игрок Лейкерс сумел превзойти Абдул-Джаббара по количеству набранных очков.

ЛеБрон Джеймс Лос Анджелес Лейкерс

