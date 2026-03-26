Дончич превзошёл Абдула-Джаббара и Дэвиса по количеству набранных очков

В матче в четверг, 26 марта, лидер команды из Калифорнии смог обойти Карима Абдула-Джаббара и Энтони Дэвиса.

Лука Дончич в игре против Индианы набрал 43 очка, сделал 6 подборов и 7 передач при 5 потерях. Для него это 14-я игра с 40+ очками в этом сезоне, что является лучшим показателем НБА.

Однако, если учитывать и вторую половину сезона, 27-летний словенец сумел провести с такой результативностью в общей сложности 16 матчей.

It's his 14th 40-PT game of the season, the most in the league 🔥 pic.twitter.com/FEIPuuWEZZ — NBA (@NBA) March 26, 2026

Тем самым он обошел Карима Абдула-Джаббара и Энтони Дэвиса, у которых было по 15 таких игр.

Тем временем Ламело Болл обогнал Стефена Карри и приблизился к рекорду Кембы Уокера.

