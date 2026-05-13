Команда Ла Лига сыграет в ЛЧ впервые с 2005 года

Бетис примет участие в следующем розыгрыше еврокубка.
Сегодня, 10:31       Автор: Валентина Чорноштан
Флажок Бетиса / Getty Images

Подопечные Мануэля Пеллегрини смогли обыграть Эльче со счётом 2:1, тем самым завоевав себе место в еврокубках.

Они набрали 57 очков и закрепились на пятом месте в чемпионате Испании, и теперь Бетис сыграет в Лиге чемпионов впервые с 2005 года.

Отметим, что от Испании в ЛЧ-2026/27 будет представлено пять клубов. До Бетиса путёвки в еврокубковый турнир завоевали Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал и Атлетико Мадрид.

Добавим, что в 2005 году клуб из города Севилья в рамках Лиги чемпионов занял третье место в группе с Ливерпулем, Челси и Андерлехтом.

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
