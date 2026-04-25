Реал с Луниным упустил победу над Бетисом

В пятницу, 24 апреля, Бетис принимал дома Реал.

Гости начали матч очень сильно, создали несколько моментов, а затем Винисиус открыл счет, удачно сыграв на добивании.

В окновке тайма отличный момент имел Антони, но Лунин уверенно отразил удар бразильца. В компенсированное время украинцу пришлось еще немного потрудиться, чтобы не дать сравнять счет.

Со стартом второго тайма отличился Мбаппе, но гол отменили из-за офсайда. Во втором тайме обоим киперам пришлось немало поработать. Но в итоге эту дуэль выиграл Вальес.

В самой концовке матча Бельярин неожиданно оказался на ударной позиции и отправил мяч точно в нижний угол.

Бетис - Реал 1:1

Голы: Бельерин, 90+4 - Винисиус, 17

