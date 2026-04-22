Известна оценка Лунина и Цыганкова за матч

Во вторник, 21 апреля прошли матчи Реала и Жироны, в которых приняли участие Андрей Лунин в составе мадридцев и Виктор Цыганков в составе Жироны.

Украинский голкипер сыграл против Алавеса, выйдя в стартовом составе, он провёл на поле 90 минут. За это время он пропустил 1 мяч, совершил 4 сейва, выполнил 86% точных передач и в целом совершил 44 касания мяча.

Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Андрея в 7,2 и 7,1 балла.

Тем временем Цыганков противостоял на поле Бетису. Украинский хавбек также вышел на поле в стартовом составе и сумел отыграть поединок полностью. Он забил 1 гол, отдал 94% точных передач и 2 ключевые передачи, успешно выполнил 4 обводки, выиграл одно воздушное единоборство и совершил 50 касаний мяча.

Читай также: Цыганков отличился голом в матче Ла Лиги с Бетисом

Игру Виктора статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили в 7,9 и 7,4 балла соответственно.

К слову, Малиновский может пополнить компанию украинцев в команде из чемпионата Турции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!