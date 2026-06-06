iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Атлетико готовит грандиозную трансферную кампанию

Нацелились на 7 игроков.
Сегодня, 09:13       Автор: Валентина Чорноштан
Атлетико Мадрид / Getty Images
Атлетико Мадрид / Getty Images

Атлетико планирует масштабное усиление состава летом.

Как передает Marca, мадридский клуб хочет подписать сразу семь игроков, одна из главных целей — найти замену легендарному Антуану Гризманну.

Матрасники собираются с помощью трансферов закрыть позиции левого и центрального защитников, центрального полузащитника, двух вингеров и форварда.

Среди приоритетных целей на подписание источник называет Марка Кукурелью из Челси и Бернарду Силву из Манчестер Сити, также рассматривается выкуп Николаса Гонсалеса у Ювентуса.

Тем временем другой мадридский клуб намерен выкупить хавбека ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Бернардо Силва Марк Кукурелья Николас Гонсалес

Статьи по теме

Ювентус определился с главной трансферной целью Ювентус определился с главной трансферной целью
Атлетико нашёл замену Альваресу, если тот уйдет Атлетико нашёл замену Альваресу, если тот уйдет
Атлетико хочет продать Альвареса победителю Лиги чемпионов Атлетико хочет продать Альвареса победителю Лиги чемпионов
Атлетико унизил Барселону за слив информации о переговорах по Альваресу Атлетико унизил Барселону за слив информации о переговорах по Альваресу

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии 2-0
просмотров

Последние новости

Бокс11:12
Итаума получит титульный бой после встречи с Хрговичем
Европа10:43
Топ-защитник Кальяри выбрал команду в которую перейдет
Формула 110:17
Макларен оштрафован на 30 тысяч евро из-за остановку болида
НБА09:40
Спёрс повторяют путь двух команд, которые не выигрывали титул
Европа09:13
Атлетико готовит грандиозную трансферную кампанию
НБА08:35
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии 2-0
НБА08:33
Плей-офф НБА: Сан-Антонио уступил Нью-Йорку
Европа08:16
Ямаль прервал гегемонию Месси и Роналду
НХЛ07:58
Каролина повторила свершение Лос-Анджелеса 2014 года
Европа07:28
Ван Дейк - о том когда завершит карьеру: "С кубком под мышкой"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK