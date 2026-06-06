Атлетико готовит грандиозную трансферную кампанию

Атлетико планирует масштабное усиление состава летом.

Как передает Marca, мадридский клуб хочет подписать сразу семь игроков, одна из главных целей — найти замену легендарному Антуану Гризманну.

Матрасники собираются с помощью трансферов закрыть позиции левого и центрального защитников, центрального полузащитника, двух вингеров и форварда.

Среди приоритетных целей на подписание источник называет Марка Кукурелью из Челси и Бернарду Силву из Манчестер Сити, также рассматривается выкуп Николаса Гонсалеса у Ювентуса.

Тем временем другой мадридский клуб намерен выкупить хавбека ПСЖ.

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